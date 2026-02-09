Anker startet neuen Eufy Rauchmelder E10 für satte 79,99 Euro

Im Zusammenspiel mit der HomeBase verrichten die Smart Home Kameras von Eufy einen ziemlich ordentlichen Job. Ich selbst habe aktuell zwei Kameras im Büro und eine weitere Kamera zu Hause im Garten im Einsatz. Falls ihr ebenfalls eine HomeBase einsetzt, könnt ihr diese nun um zwei neue Sensoren ergänzen.

Auf seiner Webseite zeigt Anker bereits den Eufy Rauchmelder E10. Er hat einen Durchmesser von nur 7 Zentimetern und arbeitet mit einer CR123A-Batterie, die fünf Jahre lang halten soll. In seiner Lebenszeit von zehn Jahren ist also nur ein Batteriewechsel erforderlich.

Wichtig zu wissen: Der Eufy Rauchmelder E10 funktioniert ausschließlich in Kombination mit einer HomeBase der zweiten oder dritten Generation. Gerade angesichts dessen finde ich den Kaufpreis von 79,99 Euro ziemlich hoch. Zumal Anker auf der Webseite keine Informationen zu besonderen Features liefert, die einen solchen Preis rechtfertigen würden. Es heißt dort lediglich: „Sendet Warnmeldungen direkt an dein Smartphone für lückenlose Sicherheit.“

eufy Rauchmelder E10, präzise Feueralarme, ultrakompaktes 70mm Design, verlängerte... - Zuverlässige Brandwarnung Entspricht der Norm EN14604 und erkennt präzise verschiedene Arten von dichtem Rauch. Der photoelektrische...

- Kompakt & stilvoll Mit nur 70mm Durchmesser ist der E10 rund ein Drittel kleiner als herkömmliche Modelle. Das moderne, minimalistische Design...

Solltet ihr in eurem Smart Home auf ein offenes System setzen, dann schaut euch als Alternative gerne mal den Frient Smoke Alarm an. Er ist mit 41,55 Euro deutlich günstiger und verbindet sich per Zigbee. So ist er mit diversen Systemen kompatibel, ich habe ihn mit meinem Homey Pro mini verbunden.

frient Intelligent Smoke Alarm | kabelloser Funk Rauchmelder | sofortiger Feueralarm... Der frient Feuermelder macht mehr als nur piep piep – und er sieht dabei sogar noch stylisch aus

Sofortiger Feueralarm: Schütze dein Zuhause vor Feuer und werden umgehend gewarnt, wenn sich Rauch entwickelt

Eufy Glasbruchsensor E10 als weitere Neuerung

Anker mag es anscheinend, seine Produkte E10 zu nennen. Hier gibt es nicht nur einen Rauchmelder und ein smartes Display, sondern auch eine Stehlampe und eine Milchpumpe. Neu dazugekommen ist nun der Eufy Glasbruchsensor E10, der auf der Hersteller-Webseite für 59,99 Euro gelistet ist, aber noch nicht bestellt werden kann.

Auch er benötigt zum Betrieb eine HomeBase 2 oder 3 und soll danach Glasflächen in bis zu 7,6 Metern Entfernung „überwachen“ können. „Präzise Glasbrucherkennung mit KI-Technologie Ein Neural-Chip und ein KI-Algorithmus, trainiert auf gängige Glasarten, gewährleisten zuverlässige Glasbrucherkennung“, heißt es in der offiziellen Beschreibung.