YouTube Music versteckt Songtexte hinter der Bezahlschranke

Erst in der vergangenen Woche hat Spotify bekannt gegeben, dass es rund um die beliebten Lyrics neue Features geben wird. Übersetzungen für die Songtexte gibt es bald weltweit und das sogar kostenlos. Für Premium-Kunden kommt ein neues Feature mit dazu, die Lyrics werden zusammen mit Offline-Inhalten gespeichert und sind dann auch ohne Datenverbindung abrufbar.

Bei YouTube hat man sich dagegen gedacht: Wir verstecken die ganze Geschichte lieber hinter einer Paywall. Nach Tests in den vergangenen Monaten sind die Lyrics jetzt nur noch mit einem aktiven Premium-Abonnement dauerhaft nutzbar, wie 9to5Google berichtet.

YouTube zeigt sich aber großzügig: Wenn ihr die Gratis-Version von YouTube Music verwendet, könnt ihr fünf Lyrics kostenlos abrufen, bevor das Feature deaktiviert wird. „Google testet diese Änderung schon seit ein paar Monaten, und die Paywall für Songtexte scheint jetzt weltweit eingeführt zu werden“, heißt es weiter.

Wieder mal ein Zeitpunkt, an dem ich froh bin, Apple Music über mein Apple One Abo mit dabei zu haben. Dort sind dann nicht nur die Songtexte mit dabei, sondern auf Wunsch auch eine Karaoke-Funktion. Jetzt muss ich es nur noch schaffen, mich irgendwie von Spotify zu lösen – dafür bezahle ich immer noch, da ich mich einfach so sehr an die Oberfläche gewöhnt habe. Um YouTube Music habe ich trotz Premium-Abo für die Videoplattform bisher einen großen Bogen gemacht.