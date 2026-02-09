Ist diese Powerbank eine Gefahr für meinen Anker-Liebling?

Ich hatte die neue Ugreen Nexode Pro Powerbank schon in der vergangenen Woche entdeckt, allerdings war sie da noch nicht auf Lager. Das hat sich mittlerweile geändert und zum Start gibt es sogar einen Rabatt. Die Ugreen Nexode Pro Powerbank kostet statt 99,99 Euro nur noch 84,99 Euro (Amazon-Link), wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert. Die Lieferung soll ab dem 12. Februar erfolgen.

Aktuell habe ich die allseits bekannte Anker Laptop Powerbank im Einsatz, die eine ähnliche Kapazität zu einem ähnlichen Preis bietet. Das Highlight sind aus meiner Sicht die zwei integrierten Kabel, die im Alltag super praktisch sind. Mal eben das MacBook aufladen und währenddessen das Babyphone mit Strom versorgen? Kein Problem. Zwei iPhones abends auf dem Sofa gleichzeitig aufladen? Ebenfalls kein Problem.

Ugreen Nexode Pro Powerbank soll 200 Watt Gesamtleistung bieten

Die Anker Laptop Powerbank kommt bei der Nutzung mit kleineren USB-Geräten nicht an ihre Grenzen, erst beim MacBook und dauerhafter Nutzung oder beim schnellen Laden gibt es Temperaturprobleme und eine daraus resultierende Drosslung. Hier bin ich auf die neue Ugreen Nexode Pro Powerbank gespannt, denn sie soll zwei MacBooks gleichzeitig mit 100 Watt aufladen können, also mit einer Gesamteistung von 200 Watt. Und auch das Aufladen soll mit 100 Watt schnell sein – aber schafft die Powerbank das auch durchgängig?

Das werde ich definitiv für euch herausfinden, sobald ich das Teilchen selbst in die Hände bekomme. Die Ugreen Nexode Pro Powerbank punktet auf dem Papier jedenfalls mit zwei integrierten USB-C-Kabeln, zwei weiteren Ports (einer davon USB-A) und einem integrierten Display, das Ladeleistung, Kapazität und Batterie-Gesundheit anzeigt. Die Kapazität gibt Ugreen mit 25.000 mAh an. Wenn jetzt noch die Leistung stimmt, dann könnte die Powerbank mein neuer Favorit für den Alltag werden.