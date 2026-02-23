Thermomix TM6 ReNewed: Generalüberholt bereits für unter 1.000 Euro

Es ist ja schon eine ganze Weile her, seit ich euch den Thermomix TM7 vorgestellt habe. Das neue Modell punktet mit einigen Verbesserungen, positiv in Erinnerung geblieben ist mir vor allem die Lautstärke des Motors. Mit einem Preis von 1.549 Euro ist die neue Generation allerdings kein Schnäppchen, darum bin ich auch noch beim „alten“ TM6 geblieben. Auch er macht weiterhin einen guten Job.

Und jetzt wird er auch günstiger. Vorwerk hat in dieser Woche den Thermomix TM6 ReNewed gestartet, den es in zwei verschiedenen Qualitätsstufen zu kaufen gibt. „Sehr gut“ kostet 1.099 Euro, „gut“ gibt es bereits für 949 Euro. Ihr könnt sie direkt im Online-Shop von Vorwerk finden. Aber auf was genau muss man sich dabei einstellen?

Diese Eigenschaften hat der Thermomix TM6 ReNewed „gut“ für 949 Euro

Mixtopf: Kratzer und Gebrauchsspuren innen und außen erkennbar – keine Verfärbung, kein Geruch, keine Dellen.

Kratzer und Gebrauchsspuren innen und außen erkennbar – keine Verfärbung, kein Geruch, keine Dellen. Gehäuse: Sichtbare Gebrauchsspuren möglich, Display ohne Kratzer.

Sichtbare Gebrauchsspuren möglich, Display ohne Kratzer. Zubehör: Neu: Mixmesser, Spatel, Messbecher | Gebraucht: Mixtopfdeckel, Rühraufsatz, Varoma.

Der Thermomix TM6 ReNewed „sehr gut“ für 1.099 Euro

Mixtopf: Geringe/kleine Kratzer und Gebrauchsspuren innen und außen erkennbar – keine Verfärbung, kein Geruch, keine Dellen.

Geringe/kleine Kratzer und Gebrauchsspuren innen und außen erkennbar – keine Verfärbung, kein Geruch, keine Dellen. Gehäuse: Neuwertig/keine sichtbaren Gebrauchsspuren. Display ohne Kratzer.

Neuwertig/keine sichtbaren Gebrauchsspuren. Display ohne Kratzer. Zubehör: Neu: Mixmesser, Spatel, Messbecher, Varoma | Gebraucht: Mixtopfdeckel, Rühraufsatz.

Die Geräte stammen unter anderem aus Retouren, ehemaligen Vorführgeräten sowie aus vergangenen „Alt gegen Neu“-Aktionen. Alle Geräte werden von Vorwerk selbst nach strengen Standards geprüft und umfassend getestet. Die Geräte werden gründlich gereinigt und desinfiziert, das Mixmesser wird in jedem Fall ersetzt.

Eine gesonderte Garantie gibt es bei Vorwerk nicht, der Thermomix kommt standardmäßig mit einer klassischen zweijährigen Gewährleistung. Die optional erhältliche Garantie-Verlängerung auf 5 Jahre für 149 Euro kann für die ReNewed-Geräte dagegen nicht gekauft werden.