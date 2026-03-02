Das sind alle Frühlingsneuheiten von Anker

Anker nutzt den MWC (Mobile World Congress) und hat abermals neue Produkte vorgestellt, die teilweise ab sofort erhältlich sind. Mit dabei sind ein Ladegerät mit Display, eine neue Prime-Ladestation, Neues von Soundcore sowie ein günstiger Mähroboter von Eufy. Folgend findet ihr alle Details zu den neuen Produkten, damit ihr auf dem neuesten Stand seid.

Anker Nano Ladegerät mit 45 Watt

Laut Anker handelt es sich um den weltweit ersten „Smart Display Charger“, der iPhone-Modelle erkennt, um ein abgestimmtes Laden zu ermöglichen. Darüber hinaus zeigt das Display relevante Informationen in Echtzeit an. Mit dabei ist auch der vom TÜV zertifizierte „Care Mode“, der durch geringere Temperaturen den Akku besonders schonend lädt.

Das neue Anker Nano Ladegerät startet Anfang April – passend zu den aktuellen iPhone-Farben – in Stone Black, Aurora White, Misty Blue und Cosmic Orange. Der Preis beträgt 49,99 Euro.

Anker Prime Wireless Charging Station

Wer nicht nur das iPhone, sondern auch Apple Watch und AirPods laden möchte, wirft einen Blick auf die neue Anker Prime Wireless Charging Station. Es handelt sich um eine 3-in-1-Ladestation, die mit der AirCool-Technologie ausgestattet ist, damit das iPhone während des Ladevorgangs unter 37 Grad bleibt – für eine möglichst optimierte Ladung. Mit an Bord sind Qi2 mit 25 Watt sowie Support für MagSafe. Da sich die Station falten lässt, eignet sie sich auch für unterwegs.

Ab April startet die Anker Prime Wireless Charging Station für 149,99 Euro.

Soundcore Space 2

Rund zweieinhalb Jahre nach dem Soundcore Space One kündigt die Anker-Tochter den Soundcore Space 2 an. Es handelt sich um einen Over-Ear-Kopfhörer, der mit 216 Gramm besonders leicht ist und gleichzeitig ein ergonomisches Design bietet. Mit dabei ist eine aktive Geräuschunterdrückung, die das Grundrauschen in Bus, Bahn und Flugzeug reduziert. Besonders spannend ist auch die lange Akkulaufzeit, denn ohne ANC sind bis zu 70 Stunden möglich – mit ANC sind es immer noch sehr gute 50 Stunden.

Weitere Details folgen, während der Marktstart für Ende April anvisiert ist. Die Over-Ears starten dann in den Farben Cremeweiß, Tiefenschwarz und Salbeigrün und kosten 129,99 Euro.

Soundcore Boom Go 3i

Der Soundcore Boom Go 3i (Amazon-Link) ist keine Überraschung mehr, da er sich vorab bereits gezeigt hat. Der 69,99 Euro teure Outdoor-Lautsprecher ist ab sofort erhältlich und bietet trotz kompakter Maße einen soliden Klang mit 15 Watt. Darüber hinaus gibt es bis zu 92 Dezibel Lautstärke, eine BassUp-Funktion sowie eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden. Dank IP68-Zertifizierung können ihm weder Wasser noch Staub etwas anhaben. Besonders elegant ist die farbenreiche LED-Lichtshow mit mehreren Modi, die auf Wunsch auch passend zum Beat blinkt. Wer möchte, kann den Boom Go 3i zudem als Powerbank verwenden, um das Smartphone zu laden.

Eufy C15 Rasenmähroboter

Die Eufy-Mähroboter haben bereits gezeigt, wie gut sie sind, allerdings denkt Anker jetzt auch an kleinere Gärten und Budgets. Passend zum kommenden Frühling startet der Eufy C15, der auf die bewährte Vision-FSD-Technologie setzt, die ohne Begrenzungsdrähte und ohne RTK auskommt. Die künstliche Intelligenz erkennt dabei Haustiere, Menschen und Hindernisse, vermeidet sie intelligent und erzeugt gleichzeitig optimierte Mähpfade.

Da der Eufy C15 für Flächen bis zu 500 Quadratmeter ausgelegt ist, eignet er sich vorwiegend für kleinere Gärten. Steigungen kann er bis zu 32 Prozent bewältigen, was im Vergleich zu anderen Top-Modellen eher wenig ist.

Im Verlauf des Frühlings startet der Eufy C15, der ohne Garage für 899 Euro und mit Garage für 999 Euro angeboten wird.