Sonos Play: Mobiler Lautsprecher zeigt sich vorab

Sonos ist dafür bekannt, dass noch nicht angekündigte Produkte regelmäßig vorab durchsickern. Ein bislang unbekannter tragbarer Lautsprecher zeigt sich bereits vorab online, sodass erste Details zum Sonos Play bekannt sind.

Händlerseite verrät Design und Konzept

Laut einem Bericht von The Verge erschien das Gerät kurzzeitig auf der Website eines großen Elektronikhändlers, wurde jedoch schnell wieder entfernt. Dennoch konnten Screenshots gesichert werden, weshalb nun zahlreiche Informationen kursieren.

Das neue Modell soll kleiner als der aktuelle Sonos Move 2 sein, gleichzeitig aber deutlich leistungsfähiger wirken als der kompakte Sonos Roam 2. Eine integrierte Trageschlaufe deutet klar auf mobile Nutzung hin.

Ausstattung: Viel Akku und Outdoor-Fokus

Die geleakten Daten zeigen einen klaren Fokus auf Flexibilität, denn der Lautsprecher soll sowohl unterwegs als auch zu Hause überzeugen. Gleichzeitig kombiniert Sonos offenbar mehrere Technologien in einem Gerät.

Zu den genannten Features gehören:

bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit

IP67-Zertifizierung gegen Wasser und Staub

USB-C-Ladeanschluss

AUX-Eingang für kabelgebundene Quellen

kabellose Ladeschale

Unterstützung für Bluetooth und AirPlay 2

Dadurch positioniert sich das Gerät als Hybridlösung zwischen klassischem WLAN-Speaker und Outdoor-Bluetooth-Box.

Preis deutet neue Produktkategorie an

Interessant ist außerdem der geleakte Preis von rund 399,99 kanadischen Dollar (rund 250 Euro). Dadurch würde das Modell genau zwischen Roam und Move liegen, weshalb Sonos offenbar eine neue Preisstufe etablieren möchte.

Release möglicherweise schon Ende März

Auf der inzwischen entfernten Produktseite wurde zudem ein Veröffentlichungsdatum Ende März genannt. Ob dieser Termin korrekt bleibt, ist allerdings unklar, da Sonos das Gerät bislang offiziell nicht bestätigt hat. Dennoch zeigt der Leak bereits jetzt, dass Sonos sein Portfolio weiter ausbauen möchte — und zwar genau dort, wo mobile Nutzung und Heim-Audio zunehmend verschmelzen.