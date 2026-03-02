Neue Produkte: Apple erwartet „großen Andrang“

Noch heute stellt Apple ein neues Produkt vor, denn eine „große Woche“ steht bevor, da Apple in den nächsten Tagen mehrere Neuerscheinungen präsentieren wird. Wie jetzt Mark Gurman von Bloomberg berichtet, bereitet sich Apple auf einen „großen Andrang“ vor. Gleichzeitig vergleichen einige Angestellte die Situation mit klassischen iPhone-Einführungen im Herbst.

Günstiges MacBook im Mittelpunkt

Besonders viel Aufmerksamkeit dürfte ein neues, preiswerteres MacBook erhalten, weil Apple damit gezielt neue Nutzerinnen und Nutzer gewinnen möchte. Gleichzeitig soll das Gerät intern als außergewöhnlich attraktiv bepreist beschrieben werden.

Apple verfolgt damit offenbar eine klare Strategie, denn ein günstiger Einstieg könnte Windows- und Chromebook-Nutzer stärker ins eigene Ökosystem ziehen.

Technische Details: Das soll im neuen Einsteiger-MacBook stecken

Aktuellen Informationen zufolge setzt Apple beim neuen Modell auf den A18-Pro-Chip aus dem iPhone-Bereich, wodurch Kosten reduziert und gleichzeitig solide Leistung ermöglicht werden sollen.

Zusätzlich wird ein 12,9-Zoll-Display erwartet, während vermutlich nur 8 GB Arbeitsspeicher verbaut werden. Außerdem sollen klassische USB-C-Ports statt Thunderbolt zum Einsatz kommen, wodurch sich das Gerät klar unterhalb der Pro-Modelle positioniert.

Gleichzeitig könnten auffällige Farben wie Gelb, Grün, Blau oder Pink erscheinen, sodass Erinnerungen an das legendäre iBook der frühen 2000er-Jahre wach werden.

Weitere Apple-Produkte ebenfalls wahrscheinlich

Neben dem günstigen MacBook könnten mehrere Hardware-Updates folgen, wobei der Fokus vor allem auf neuen Chips liegt. Dadurch verbessert Apple Leistung und Effizienz, ohne zwingend große Designänderungen vorzunehmen.

Zu den möglichen Neuheiten zählen:

ein iPhone 17e mit A19-Chip

ein iPad Air mit M4-Chip

ein iPad der Einstiegsklasse mit A18

ein MacBook Air mit M5

MacBook-Pro-Modelle mit M5 Pro und M5 Max

Während viele Updates evolutionär wirken könnten, sorgt besonders das neue Einsteiger-MacBook für große Erwartungen.