Neue Produkte: Apple erwartet „großen Andrang“

Noch heute stellt Apple ein neues Produkt vor, denn eine „große Woche“ steht bevor, da Apple in den nächsten Tagen mehrere Neuerscheinungen präsentieren wird. Wie jetzt Mark Gurman von Bloomberg berichtet, bereitet sich Apple auf einen „großen Andrang“ vor. Gleichzeitig vergleichen einige Angestellte die Situation mit klassischen iPhone-Einführungen im Herbst.
Günstiges MacBook im Mittelpunkt
Besonders viel Aufmerksamkeit dürfte ein neues, preiswerteres MacBook erhalten, weil Apple damit gezielt neue Nutzerinnen und Nutzer gewinnen möchte. Gleichzeitig soll das Gerät intern als außergewöhnlich attraktiv bepreist beschrieben werden.
Apple verfolgt damit offenbar eine klare Strategie, denn ein günstiger Einstieg könnte Windows- und Chromebook-Nutzer stärker ins eigene Ökosystem ziehen.
Technische Details: Das soll im neuen Einsteiger-MacBook stecken
Aktuellen Informationen zufolge setzt Apple beim neuen Modell auf den A18-Pro-Chip aus dem iPhone-Bereich, wodurch Kosten reduziert und gleichzeitig solide Leistung ermöglicht werden sollen.
Zusätzlich wird ein 12,9-Zoll-Display erwartet, während vermutlich nur 8 GB Arbeitsspeicher verbaut werden. Außerdem sollen klassische USB-C-Ports statt Thunderbolt zum Einsatz kommen, wodurch sich das Gerät klar unterhalb der Pro-Modelle positioniert.
Gleichzeitig könnten auffällige Farben wie Gelb, Grün, Blau oder Pink erscheinen, sodass Erinnerungen an das legendäre iBook der frühen 2000er-Jahre wach werden.
Weitere Apple-Produkte ebenfalls wahrscheinlich
Neben dem günstigen MacBook könnten mehrere Hardware-Updates folgen, wobei der Fokus vor allem auf neuen Chips liegt. Dadurch verbessert Apple Leistung und Effizienz, ohne zwingend große Designänderungen vorzunehmen.
Zu den möglichen Neuheiten zählen:
- ein iPhone 17e mit A19-Chip
- ein iPad Air mit M4-Chip
- ein iPad der Einstiegsklasse mit A18
- ein MacBook Air mit M5
- MacBook-Pro-Modelle mit M5 Pro und M5 Max
Während viele Updates evolutionär wirken könnten, sorgt besonders das neue Einsteiger-MacBook für große Erwartungen.
Kommentare 3 Antworten
„Außerdem sollen klassische USB-C-Ports statt Thunderbolt zum Einsatz kommen“
Och Nö, nicht schon wieder!
Thunderbolt nutzt auch klassische USB-C Ports!
Die Buchstaben hinter USB bezeichnen immer nur die Hardware. Die Zahlen hinter USB sagen etwas über das USB-Protokoll aus.
Einfach gesagt: Sind halt langsamer als Thunderbolt. Da es ein „Günstig-MacBook“ wird, muss man halt sparen. Für den „Normalo“ sollte auch einfaches USB-C reichen.
USB-C sagt nichts über die Geschwindigkeit aus! Es ist nur die Steckerform.
Es gibt kein „einfaches“ USB-C.
Was Du wahrscheinlich meinst ist USB 2.x, USB 3.x oder USB 4.x.