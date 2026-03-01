Highlights der Woche: Morgen, Kinder, wird’s was geben

Steht schon wieder Weihnachten vor der Tür? Nein. Aber Apple läutet ab Montag einen kleinen Marathon mit Produktvorstellungen ein, wobei schon Montagabend die erste Neuerscheinung gezeigt werden soll. Auf welche Produkte können wir uns freuen?

Was stellt Apple am Montag vor?

Wie Tim Cook angekündigt hat, präsentiert Apple bereits Montag ein erstes neues Produkt. Noch ist unklar, womit Apple startet, allerdings stehen das iPhone 17e oder ein buntes MacBook hoch im Kurs. Das dreitägige „Event“ soll wohl bis Mittwoch laufen, denn dann gewährt Apple ausgewählten Medienvertretern in London, New York und Shanghai einen ersten Einblick in die neuen Geräte – Apple spricht dabei von der „Apple Experience“.

Diese 5 neuen Produkte gelten aktuell als besonders realistisch

MacBook: Ein neues, günstigeres MacBook gilt als sehr wahrscheinlich, weil Apple neue Käufergruppen erreichen möchte und gleichzeitig iPhone-Technologie stärker in den Mac integriert. Gerüchte sprechen von einem 12,9-Zoll-Display sowie einem iPhone-Chip, wodurch Effizienz und Akkulaufzeit spürbar steigen könnten.

iPhone: Zusätzlich könnte ein neues Einsteiger-iPhone erscheinen, da Verbesserungen beim Prozessor, beim 5G-Modem und bei der Konnektivität erwartet werden. Konkret ist dabei immer wieder vom iPhone 17e die Rede.

iPad: Auch neue Tablets stehen offenbar auf Apples Roadmap, darunter ein iPad Air mit M4-Chip sowie ein überarbeitetes iPad 12 mit modernerer Hardware.

MacBook Pro: Beim MacBook Pro wird hingegen nur ein moderates Update erwartet, weil Apple in diesem Zyklus vor allem die neuen Chips M5 Pro und M5 Max einführen dürfte.

Displays: Darüber hinaus sollen neue Studio Displays in Entwicklung sein, allerdings könnte ihre Vorstellung später erfolgen, da Apples Produktpipeline aktuell bereits sehr umfangreich erscheint.

Darüber habt ihr besonders viel diskutiert

Es gibt für alles eine App: LogALog (App-Store-Link) ist eine Art Tagebuch, in dem ihr Statistiken über eure großen Geschäfte führen könnt. Wenn ihr sehen wollt, wo ihr weltweit schon auf der Schüssel gesessen habt, schaut euch die iPhone-App genauer an. Und wenn ihr noch ein gutes Dusch-WC sucht, klickt euch gern in diesen Testbericht.

Was plant Roborock da?

Erste Fotos zeigen den „Roborock Saros Boundless“, einen Saug- und Wischroboter, dessen Station einen Drohnen-Ladeplatz integriert. Die Mini-Drohne könnte künftig Sideboards und Tische reinigen, allerdings handelt es sich aktuell eher um ein Konzept als um ein serienreifes Produkt. Dennoch ist es spannend zu sehen, welche Ideen Hersteller derzeit verfolgen.

Noch mehr Themen

Neues im Hueblog

Im Hueblog haben wir berichtet, dass Philips Hue neue Ersatzteile für Outdoor-Lampen anbietet, bei denen es Defekte oder Verfärbungen gibt. Darüber hinaus kann man mit etwas Geschick den Hue OmniGlow Lightstrip verlängern und modifizieren.