Mit dieser App könnt ihr eure großen Geschäfte tracken

Wie hieß der bekannte Werbespruch von damals noch? „Es gibt für alles eine App.“ Das stimmt definitiv, denn mittlerweile können wir uns auch LogALog (App Store-Link) aus dem App Store laden. Die kostenlose iPhone-App soll dabei helfen, eine Statistik über eure großen Geschäfte anzulegen.

In der Praxis dürfte das keine große Sache sein, denn die meisten von euch dürften das iPhone bei der Sitzung ja ohnehin dabei haben. Und am Ende ist es doch ganz bestimmt ein Unterschied, ob man nur sinnlos auf Instagram und TikTok durch Reels wischt oder eine eigene kleine wissenschaftliche Studie mit Daten füttert.

So kann in LogALog beispielsweise der Heimatort festgelegt werden. In ein paar Wochen wisst ihr dann, zu wie viel Prozent ihr euer großes Geschäft in den eigenen vier Wänden erledigt. Oder gehört ihr zur Fraktion „auswärts“? Jede Sitzung wird mit einem kleinen Pin auf der Karte markiert. Das ist natürlich für besonders umfangreiche Geschäfte an besonderen Orten eine tolle Erinnerung. Als kleinen Highscore zeigt euch LogALog auch das am weitesten von zuhause entfernte Geschäft an. Auch die Anzahl der verschiedenen Orte wird von der App gezählt.

Für einige Funktionen der App ist ein einmaliger In-App-Kauf notwendig, der ist allerdings nicht viel teurer als eine Rolle Toilettenpapier. LogALog Pro kann für 99 Cent freigeschaltet werden. Und dabei spielt natürlich auch die Datensicherheit eurer wissenschaftlichen Studie eine sehr wichtige Rolle. Die App kann per Face ID vor nicht autorisierten Zugriffen geschützt werden. Ebenso verbleiben alle Daten nur auf eurem Gerät, außer der iCloud-Sync wird manuell aktiviert.

Ich werde meine Statistik auf jeden Fall in Angriff nehmen. Wie sieht es bei euch aus? Vielleicht habt ihr ja noch andere wertvolle Empfehlungen für die iPhone-Nutzung während dieser Sache?