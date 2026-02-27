Mit dieser App könnt ihr eure großen Geschäfte tracken

Ihr habt das iPhone doch eh in der Hand

Fabian9 Kommentare zu Mit dieser App könnt ihr eure großen Geschäfte tracken

Person sitzt auf der Toilette

Wie hieß der bekannte Werbespruch von damals noch? „Es gibt für alles eine App.“ Das stimmt definitiv, denn mittlerweile können wir uns auch LogALog (App Store-Link) aus dem App Store laden. Die kostenlose iPhone-App soll dabei helfen, eine Statistik über eure großen Geschäfte anzulegen.

In der Praxis dürfte das keine große Sache sein, denn die meisten von euch dürften das iPhone bei der Sitzung ja ohnehin dabei haben. Und am Ende ist es doch ganz bestimmt ein Unterschied, ob man nur sinnlos auf Instagram und TikTok durch Reels wischt oder eine eigene kleine wissenschaftliche Studie mit Daten füttert.


So kann in LogALog beispielsweise der Heimatort festgelegt werden. In ein paar Wochen wisst ihr dann, zu wie viel Prozent ihr euer großes Geschäft in den eigenen vier Wänden erledigt. Oder gehört ihr zur Fraktion „auswärts“? Jede Sitzung wird mit einem kleinen Pin auf der Karte markiert. Das ist natürlich für besonders umfangreiche Geschäfte an besonderen Orten eine tolle Erinnerung. Als kleinen Highscore zeigt euch LogALog auch das am weitesten von zuhause entfernte Geschäft an. Auch die Anzahl der verschiedenen Orte wird von der App gezählt.

Für einige Funktionen der App ist ein einmaliger In-App-Kauf notwendig, der ist allerdings nicht viel teurer als eine Rolle Toilettenpapier. LogALog Pro kann für 99 Cent freigeschaltet werden. Und dabei spielt natürlich auch die Datensicherheit eurer wissenschaftlichen Studie eine sehr wichtige Rolle. Die App kann per Face ID vor nicht autorisierten Zugriffen geschützt werden. Ebenso verbleiben alle Daten nur auf eurem Gerät, außer der iCloud-Sync wird manuell aktiviert.

Ich werde meine Statistik auf jeden Fall in Angriff nehmen. Wie sieht es bei euch aus? Vielleicht habt ihr ja noch andere wertvolle Empfehlungen für die iPhone-Nutzung während dieser Sache?

LogALog - Poop Map & Tracker
LogALog - Poop Map & Tracker
Download QR-Code
LogALog - Poop Map & Tracker
Entwickler: Frigid Light LLC
Preis: Kostenlos+

Anzeige

Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

Mehr kostenlose Apps entdecken

Kommentare 9 Antworten

  8. Also ich habe jetzt nichts von einer wissenschaftlichen Studie im Artikel gelesen. Oder ist allein die Statistik -Heimscheißer oder nicht- der „wissenschaftliche“ Ansatz?

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de