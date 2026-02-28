Scooter, Watch, Powerbank, Earbuds: Das sind die neuen Produkte von Xiaomi

Xiaomi erweitert seine AIoT-Produktwelt deutlich, denn gleich mehrere neue Geräte sollen Alltag, Mobilität und Unterhaltung enger miteinander verbinden. Dadurch entsteht ein stärker vernetztes Nutzererlebnis. Neben smarter Technik setzt Xiaomi außerdem auf modernes Design, während gleichzeitig Komfort und Konnektivität im Mittelpunkt stehen.

Electric Scooter 6 Serie: Mehr Leistung und Komfort

Die Electric Scooter 6 Serie umfasst mehrere Varianten, sodass Nutzer je nach Einsatzzweck auswählen können. Der Scooter 6 Ultra erreicht bis zu 25 km/h, während ein leistungsstarker Motor mit bis zu 1.000 Watt Spitzenleistung auch Steigungen besser bewältigt. Dadurch bleibt die Fahrt stabiler. Eine Reichweite von bis zu 70 Kilometern ermöglicht längere Strecken, während doppelte Federungssysteme vorne und hinten Unebenheiten spürbar reduzieren.

10-Zoll-Tubeless-Reifen verbessern zusätzlich die Stabilität, während ein kombiniertes Bremsystem mit E-ABS für mehr Sicherheit sorgt. Bluetooth-Anbindung erlaubt App-Tracking, OTA-Updates sowie Diebstahlschutzfunktionen.

Die Xiaomi Electric Scooter 6 Serie ist in fünf Ausführungen verfügbar:

Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra zum Preis von 799,99 Euro

Xiaomi Electric Scooter 6 Max zum Preis von 699,99 Euro

Xiaomi Electric Scooter 6 Pro zum Preis von 579,99 Euro

Xiaomi Electric Scooter 6 zum Preis von 429,99 Euro

Xiaomi Electric Scooter 6 Lite zum Preis von 329,99 Euro

Xiaomi Watch 5: KI-Funktionen mit Google

Die Xiaomi Watch 5 nutzt WearOS von Google, wodurch Apps wie Maps, Wallet oder Kalender direkt auf der Uhr laufen. Ein rundes AMOLED-Display mit hoher Helligkeit sorgt für gute Ablesbarkeit im Freien, während eine Always-On-Funktion dauerhaft Informationen anzeigt.

Der integrierte Sensor misst Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlafqualität sowie Stresslevel, sodass Gesundheitsdaten kontinuierlich analysiert werden. GPS, WLAN und Bluetooth ermöglichen unabhängige Nutzung, während die Akkulaufzeit je nach Nutzung bis zu mehrere Tage erreichen soll.

Neue KI-Features unterstützen Sprachbefehle, Zusammenfassungen und Smart-Antworten direkt am Handgelenk.

Die Xiaomi Watch 5 ist in den beiden Ausführungen Xiaomi Watch 5 Black Strap und Xiaomi Watch 5 Juniper Green Strap jeweils zum Preis von 299,99 Euro erhältlich.

UltraThin Magnetic Power Bank: Schlank, aber leistungsfähig

Die UltraThin Magnetic Power Bank kombiniert kompaktes Design mit hoher Effizienz, weil sie trotz geringer Dicke von nu 6 Millimeter eine Kapazität von 5000 mAh bietet. Magnetisches Wireless Charging mit MagSafe liefert bis zu 15 Watt Leistung, während USB-C kabelgebundenes Schnellladen mit 22,5 Watt unterstützt.

Temperaturkontrolle, Überspannungsschutz und automatische Geräteerkennung erhöhen die Sicherheit während des Ladens. LED-Statusanzeigen informieren über den Akkustand, während das Aluminiumgehäuse hochwertig wirkt.

Die Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W ist in drei Farbvarianten erhältlich:

Graphite Black zum Preis von 59,99 Euro

Glacier Silver zum Preis von 59,99 Euro

Radiant Orange zum Preis von 64,99 Euro

Xiaomi Tag: Präzises Tracking im Alltag

Der Xiaomi Tag dient als smarter Tracker für Schlüssel, Taschen oder Gepäck, sodass verlorene Gegenstände schneller lokalisiert werden können. Bluetooth Low Energy ermöglicht energieeffiziente Ortung, während Community-Netzwerke anonym beim Wiederfinden helfen – Apple Wo ist? und Android Find Hub.

Ein austauschbarer Akku sorgt für 390 Tage Laufzeit, während integrierte Sicherheitswarnungen unerwünschtes Tracking erkennen. Die Einrichtung erfolgt direkt über Smartphone-Apps, wodurch die Nutzung besonders einfach bleibt.

Der Xiaomi Tag ist in zwei Ausführungen verfügbar:

Xiaomi Tag 1er-Pack zum Preis von 14,99 Euro

Xiaomi Tag 4er-Pack zum Preis von 49,99 Euro

Redmi Buds 8 Pro: Starker Klang mit adaptivem ANC

Die Redmi Buds 8 Pro setzen auf Dual-Treiber-Technologie, wodurch Bässe kräftiger und Höhen klarer klingen. Adaptive Active Noise Cancelling reduziert Umgebungsgeräusche dynamisch um bis zu mehrere Dezibelbereiche, während Transparenzmodi Gespräche erleichtern.

Bluetooth-Multipoint erlaubt gleichzeitige Verbindung mit zwei Geräten, sodass Wechsel zwischen Laptop und Smartphone schneller funktioniert. Bis zu 9 Stunden Wiedergabe pro Ladung sind möglich, während das Ladecase die Gesamtlaufzeit deutlich verlängert.

Schnellladen liefert nach wenigen Minuten zusätzliche Hörzeit, wodurch spontane Nutzung einfacher wird.