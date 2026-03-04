Diese neuen Apple-Geräte könnt ihr ab heute bestellen

Am Montag und Dienstag hat Apple bereits neue Geräte vorgestellt, heute dürfte um 15:00 Uhr das MacBook Neo folgen. Abgesehen vom bereits erhältlichen Zubehör, etwa für das iPhone 17e, fällt der Startschuss für Bestellungen kurze Zeit später. Ab 15:15 Uhr können die neuen Produkte im Apple Online Store bestellt werden, die Auslieferung beginnt am 11. März. Wir verschaffen euch noch einmal einen kleinen Überblick über alle Neuheiten und Preise.

Das iPhone 17e startet ab 699 Euro

Aus meiner Sicht ist das iPhone 17e ein heißer Kandidat für alle, die ihr altes iPhone bereits vier oder fünf Jahre im Einsatz haben und endlich umsteigen wollen. Es vereint eine starke Leistung mit einem bekannten Design und einer guten Hauptkamera. Das iPhone 17e ist in Schwarz, Weiß und Hellrosa mit Speicherkapazitäten von 256 GB und 512 GB ab 699 Euro erhältlich.

Prozessor-Upgrade für das MacBook Air

Noch wissen wir nicht ganz genau, wie das MacBook Neo aussehen wird. In Sachen Leistung wird man dort sicherlich Kompromisse eingehen müssen, beim neuen MacBook Air mit M5-Prozessor ist das definitiv nicht der Fall. Für mich ist es das MacBook für die breite Masse, selbst wenn man mal ein Video schneiden möchte, kommt es noch nicht ins Schwitzen. Das 13 Zoll große MacBook Air mit M5 ist ab 1.199 Euro und das 15 Zoll Modell ab 1.499 Euro. Beide Varianten kommen in der Basis-Konfiguration jetzt mit 512 GB Speicherplatz.

Maximale Power mit dem MacBook Pro ab 2.499 Euro

Wenn ihr die maximale Leistung benötigt, könnt ihr ab sofort zum MacBook Pro greifen, das mit dem M5 Pro und M5 Max ausgestattet wurde. Das 14 Zoll MacBook Pro mit M5 Pro ist ab 2.499 Euro zu haben, mit M5 Max starten die Preise ab 4.199 Euro. Für das 16 Zoll MacBook Pro mit M5 Pro werden 2.999 Euro fällig, mit dem 16 Zoll Display liegt man bei 4.499 Euro. Ihr bekommt 1 TB Speicher in der Standardkonfiguration beim M5 Pro und 2 TB beim M5 Max.

Neue Apple Displays mit 27 Zoll ab 1.699 Euro

Leider beschränkt sich Apple auch bei seinen neuen Displays auf maximal 27 Zoll, ich hätte mir hier einfach mehr Fläche gewünscht. Das Studio Display XDR ist das laut Apple beste Pro Display der Welt, mit einem 27 Zoll 5K Retina XDR Display mit Mini-LED Hintergrundbeleuchtung, 2.000 Nits HDR Spitzen­helligkeit und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Es ersetzt das Pro Display XDR und ist ab 3.499 Euro erhältlich. Mit dem Studio Display gibt es eine technisch abgespeckte Version für 1.699 Euro.

Das iPad Air mit der Power des M4

Auch das iPad Air hat ein Update erhalten. Es gibt mehr Arbeitsspeicher und den M4-Chip, dazu verbesserte WLAN- und Datenanbindung. Insgesamt aber wohl kein weltbewegendes Update. Immerhin, der Preis ist identisch geblieben: Mit 649 Euro für das 11 Zoll Modell und 849 Euro für das 13 Zoll Modell bekommt ihr also mehr Leistung für das gleiche Geld.

Was stellt Apple heute noch vor?

Bevor die Bestellungen ab 15:15 Uhr freigegeben werden, wird Apple um 15:00 Uhr vermutlich noch das Low-Budget-MacBook mit iPhone-Chip vorstellen. Der wahrscheinliche Name: MacBook Neo. Und wer weiß, vielleicht hat Apple ja noch die eine oder andere Überraschung auf Lager? Auch Apple TV und HomePod waren ja in der Gerüchteküche aktiv.