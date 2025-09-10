Apple Watch und der S10: Erstmals kein neuer Chip in den vorgestellten Modellen

Apple hat am gestrigen Abend gleich drei neue Apple Watch-Modelle im Rahmen der iPhone-Keynote vorgestellt: Die Apple Watch SE 3, die Apple Watch Series 11, sowie die Apple Watch Ultra 3. Erstmals in der Geschichte der Apple-Smartwatch hat keines der neuen Modelle einen neuen Chip erhalten.

Sowohl die Apple Watch SE 3, die Apple Watch Series 11 als auch die Apple Watch Ultra 3 enthalten alle den S10-Chip von Apple. Bislang war es der Fall, dass jede neue Apple Watch-Generation seit dem Release der ersten Generation auch einen neuen Chip der S-Serie aufwies.

Von MacRumors heißt es dazu:

„Häufig wurden diese Chips einfach mit wenigen bis gar keinen Änderungen umbenannt, wobei für alle Chips dieselbe CPU verwendet wurde. So hatten beispielsweise die Chips S6, S7 und S8 alle dieselbe CPU. Auch die Chips S9 und S10 sind im Wesentlichen identisch. Der S10 wurde lediglich verkleinert, um ihn an das kleinere Gehäuse der Apple Watch Series 10 anzupassen.“

Grundsätzlich lässt sich also sagen, dass der S10-Chip in den Apple Watch Series 11- und Apple Watch Ultra 3-Modellen mit kleinen Veränderungen, aber gleicher CPU auch genauso gut „S11“ hätte benannt werden können. Möglicherweise möchte Apple die Bezeichnung nicht leichtfertig vergeben, um bei späteren größeren Verbesserungen darauf zurückgreifen zu können. Für die neue Apple Watch SE 3 ist der Sprung von einem S8- zum S10-Chip noch der größte.