Apple Watch und der S10: Erstmals kein neuer Chip in den vorgestellten Modellen

Das gab es noch nie

Mel3 Kommentare zu Apple Watch und der S10: Erstmals kein neuer Chip in den vorgestellten Modellen

Apple Watch Ultra 3 mit grünem Band.

Apple hat am gestrigen Abend gleich drei neue Apple Watch-Modelle im Rahmen der iPhone-Keynote vorgestellt: Die Apple Watch SE 3, die Apple Watch Series 11, sowie die Apple Watch Ultra 3. Erstmals in der Geschichte der Apple-Smartwatch hat keines der neuen Modelle einen neuen Chip erhalten.

Sowohl die Apple Watch SE 3, die Apple Watch Series 11 als auch die Apple Watch Ultra 3 enthalten alle den S10-Chip von Apple. Bislang war es der Fall, dass jede neue Apple Watch-Generation seit dem Release der ersten Generation auch einen neuen Chip der S-Serie aufwies.


Apple Watch Series 11 mit Display im Detail.
Apple Watch Series 11 in Schwarz mit Display im Detail.

Von MacRumors heißt es dazu:

„Häufig wurden diese Chips einfach mit wenigen bis gar keinen Änderungen umbenannt, wobei für alle Chips dieselbe CPU verwendet wurde. So hatten beispielsweise die Chips S6, S7 und S8 alle dieselbe CPU. Auch die Chips S9 und S10 sind im Wesentlichen identisch. Der S10 wurde lediglich verkleinert, um ihn an das kleinere Gehäuse der Apple Watch Series 10 anzupassen.“

Grundsätzlich lässt sich also sagen, dass der S10-Chip in den Apple Watch Series 11- und Apple Watch Ultra 3-Modellen mit kleinen Veränderungen, aber gleicher CPU auch genauso gut „S11“ hätte benannt werden können. Möglicherweise möchte Apple die Bezeichnung nicht leichtfertig vergeben, um bei späteren größeren Verbesserungen darauf zurückgreifen zu können. Für die neue Apple Watch SE 3 ist der Sprung von einem S8- zum S10-Chip noch der größte.

AngebotBestseller Nr. 1
Apple Watch SE (2. Generation) GPS 40 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in...
Apple Watch SE (2. Generation) GPS 40 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in...
RECHTLICHE HINWEISE – Dies ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Produktfeatures.
249,00 EUR 219,00 EUR Amazon Prime
AngebotBestseller Nr. 2
Apple Watch Series 10 (GPS 46 mm) Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Diamantschwarz...
Apple Watch Series 10 (GPS 46 mm) Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Diamantschwarz...
RECHTLICHE HINWEISE – Dies ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Produktfeatures
479,00 EUR 447,00 EUR Amazon Prime
Bestseller Nr. 3
Apple Watch SE (2. Generation) (GPS, 40mm) - Aluminiumgehäuse Polarstern mit...
Apple Watch SE (2. Generation) (GPS, 40mm) - Aluminiumgehäuse Polarstern mit...
Anrufe annehmen und Textnachrichten beantworten vom Handgelenk aus; Bis zu 20 % schneller als die vorherige Apple...
188,00 EUR

Anzeige

Mel
Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

Mehr zum Thema Apple Watch

Kommentare 3 Antworten

  3. Ist, glaub bei der Apple Watch, egal welchen Chip sie hat, ist mehr als genug leistungsfähig, genauso wie am Apple TV da spielt es eigentlich auch keine mögliche Rolle.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de