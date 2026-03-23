3 Wischsauger von Tineco im Vergleich: Lohnen sich die Angebote?

Wenn es um gute und günstige Wischsauger geht, kommt man an Tineco nicht vorbei. Der Experte ist Vorreiter in diesem Segment und bietet jetzt neue Osterdeals an, die sich richtig lohnen. Im Angebot sind drei Nass-Trockensauger, die wir folgend noch einmal vorstellen und vergleichen.

Tineco Floor One S9 Artist Premium: Der aktuelle Beste

Bevor wir euch noch einmal beschreiben, was der Tineco Floor One S9 Artist Premium wirklich kann, verraten wir euch zuerst den Preis, der noch bis zum 6. April gültig ist:

Der Tineco Floor One S9 Artist Premium kostet aktuell nur 479/469 Euro statt 899 Euro (bei MediaMarkt/bei OTTO)

Das kann der Tineco Floor One S9 Artist Premium

Der kabellose Wischsauger überzeugt auf den ersten Blick durch seine elegante Optik, während er gleichzeitig mit durchdachter Technik und hoher Praxistauglichkeit glänzt. Besonders ins Auge fällt dabei das ultraflache 180-Grad-Lay-Flat-Design, denn im vollständig abgesenkten Zustand ist das Gerät lediglich 12,85 Zentimeter hoch. Dadurch gelangt man mühelos unter Betten, Sofas oder Sideboards, weshalb selbst schwer erreichbare Stellen problemlos sauber werden.

Doch nicht nur die Bauweise überzeugt, sondern auch das Handling, denn dank der SmoothDrive-Technologie gleitet der S9 Artist Premium nahezu widerstandslos über verschiedene Bodenbeläge. Gleichzeitig meistert er enge Passagen, verwinkelte Ecken oder Stuhlbeine ohne Probleme, während die ausgewogene Gewichtsverteilung dafür sorgt, dass die Reinigung angenehm leicht und nahezu kraftlos erfolgt.

Unter der Haube zeigt sich zudem die intelligente Seite des Geräts, denn der integrierte iLoop-Smart-Sensor analysiert Verschmutzungen in Echtzeit und passt sowohl die Saugleistung als auch die Wasserzufuhr automatisch an. Dadurch wird nicht nur Wasser effizient eingespart, sondern gleichzeitig ein konstant hohes Reinigungsergebnis erzielt. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 50 Minuten eignet sich der Wischsauger außerdem ideal für ausgedehnte Reinigungseinheiten.

Auch die Wartung gestaltet sich komfortabel, weil sich die Bürstenrolle nach jedem Einsatz eigenständig reinigt. Im Anschluss kommt die FlashDry-Technologie zum Einsatz, die mit 85 Grad heißer Luft trocknet, wodurch unangenehme Gerüche effektiv verhindert werden und das Gerät sofort wieder einsatzbereit ist.

Gerade in Haushalten mit Haustieren spielt der S9 Artist Premium seine Stärken aus, denn das DualBlock-Anti-Tangle-System verhindert zuverlässig, dass sich Haare in der Bürste verfangen. Ergänzend liefert ein übersichtliches LED-Display alle wichtigen Informationen auf einen Blick, sodass Akkustand, Reinigungsmodus und Status jederzeit im Blick bleiben.

Tineco Floor One S9 Artist Premium 899 EUR 469 EUR jetzt kaufen

Tineco Floor One S7 Max Pro: Präzise Reinigung mit Wasserstrahl

Bevor wir uns den Details widmen, folgt erst einmal der Angebotspreis.

Tineco Floor One S7 Max Pro für nur 399 Euro statt 649 Euro (bei MediaMarkt/bei OTTO)

Aktion bis zum 6. April gültig

Der Tineco Floor One S7 Max Pro ist zwar nicht das aktuelle Flaggschiff, dafür aber das aktuell neuste Modell. Und der Wischsauger bringt ein spannendes Extra mit, denn er kann vorne über eine Düse Wasser auf Flecken spritzen, um diese einfacher zu lösen.

Darüber hinaus liefert der S7 Max Pro eine starke Saugleistung von 22.000 Pascal, ein modernes Erscheinungsbild, eine Bürste ohne Verheddern sowie den bekannten iLoop-Sensor, der die Intensität der Reinigung automatisch an den Verschmutzungsgrad anpasst.

Ebenso erfolgt eine Reinigung an beiden Seiten, sodass Kanten direkt sauber werden. Auch schwer zugängliche Stellen kann der Tineco Floor One S7 Max Pro reinigen, da sich der Sauger flach hinlegen lässt. Mit den integrierten LED-Scheinwerfern lässt sich der versteckte Staub sichtbar machen, sodass man nicht blind navigieren muss.

Der integrierte Schaber sorgt dafür, dass sich keine Haare aufwickeln und die motorisierten Rollen machen die Handhabung besonders leicht. Mit 85 Grad heißem Wasser erfolgt die Selbstreinigung anschließend in der Basisstation, wobei innerhalb von nur 5 Minuten die Bürste mit 85 Grad heißer Luft Speed-getrocknet wird.

Was definitiv für den S7 Pro Max spricht: Der Hochdruckwasserstrahl, der auch hartnäckige Verschmutzungen löst.

Tineco Floor One S7 Max Pro 649 EUR 399 EUR jetzt kaufen

Tineco Floor One S7 Stretch: Das gute Budget-Modell

Wer auf einen Wischsauger nicht verzichten, aber das Konto nicht zu stark beanspruchen will, greift zum Tineco Floor One S7 Stretch.

Tineco Floor One S7 Stretch für 299 Euro statt 599 Euro (zum Angebot bei OTTO)

Angebot bis 6. April gültig

Der Tineco Floor One S7 Stretch erweist sich als leistungsstarker Nass-Trockensauger, denn ein 230-Watt-Motor trifft hier auf eine Saugkraft von bis zu 21.000 Pascal. Gleichzeitig wird die Bürstenwalze kontinuierlich mit Frischwasser versorgt, wodurch eine gleichmäßige und gründliche Reinigung sichergestellt wird. Dank der beidseitigen Kantenreinigung bleibt zudem kein Schmutz in Ecken oder entlang von Fußleisten zurück.

Über das klar strukturierte LED-Display lassen sich alle wichtigen Einstellungen bequem steuern, während sich auch die verbleibende Akkulaufzeit jederzeit im Blick behalten lässt. Insgesamt sind bis zu 50 Minuten Laufzeit möglich, wobei sich diese im leistungsintensiven Max-Modus entsprechend reduziert. Besonders praktisch ist der integrierte Sensor, der den Verschmutzungsgrad visuell und farblich anzeigt, sodass man genau erkennt, wann der Boden wirklich sauber ist.

Nach getaner Arbeit übernimmt die Reinigungsstation den Rest, denn dort startet automatisch die Selbstreinigung. Mithilfe der FlashDry-Technologie werden selbst hartnäckige Rückstände aus der Bürstenwalze entfernt, sodass das Gerät sofort wieder einsatzbereit ist. Zusätzlich wird die Walze innerhalb von nur fünf Minuten vollständig getrocknet, wodurch die Bildung von Schimmel und unangenehmen Gerüchen effektiv verhindert wird.

Tineco Floor One S7 Stretch 599 EUR 299 EUR jetzt kaufen

Welchen Tineco-Wischsauger soll ich kaufen?

Letztendlich müsst ihr selbst entscheiden, welche Funktionen ihr benötigt. Um eure Kaufentscheidung zu unterstützen, folgen abschließend die wichtigsten Argumente für jedes Modell.

Tineco Floor One S9 Artist Premium : modernes Design, starke Saugkraft, nur 5,3kg schwer, motorisierte Rollen, große Wassertanks.

: modernes Design, starke Saugkraft, nur 5,3kg schwer, motorisierte Rollen, große Wassertanks. Tineco Floor One S7 Max Pro : starke Saugkraft, lange Akkulaufzeit, LED-Licht, Wasserstrahl, motorisierte Rollen.

: starke Saugkraft, lange Akkulaufzeit, LED-Licht, Wasserstrahl, motorisierte Rollen. Tineco Floor One S7 Stretch: solide Saukraft, Budget-Modell, kurze Ladedauer.

Klar ist: Mit keinem Modell macht ihr etwas falsch. Alle sorgen dafür, dass eure Böden sauber werden. Je nach Variante gibt es ein paar Extras, die dann auch einen Aufpreis fordern.