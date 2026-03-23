Übersetzt WhatsApp im Chat bald automatisch?

Schon bald könnte es im beliebten WhatsApp Messenger eine neue Funktion geben, mit der internationale Chats noch ein bisschen einfacher werden können. Laut WABetaInfo arbeitet WhatsApp an einer automatischen Übersetzungsfunktion innerhalb von einzelnen Chats und auch Gruppenchats.

Unterstützt werden sollen nach ersten Angaben rund 20 verschiedene Sprachen. Die Übersetzung erfolgt dabei lokal mit den Werkzeugen von Apple, so dass die Chats weiterhin komplett verschlüsselt bleiben und nicht mit irgendwelchen anderen Plattformen geteilt werden.

Ganz neu ist die Idee der Übersetzung von Nachrichten nicht. Bereits jetzt kann man einzelne Nachrichten durch langes Drücken auswählen und über das Menü zur Übersetzung gelangen. Mit der neuen Funktion wird man für einzelne Chats festlegen können, ob jede Nachricht automatisch übersetzt werden soll.

WhatsApp-Übersetzungen immer nur mit einer Sprache

„Die Nutzer können die ursprüngliche Nachricht jedoch weiterhin einsehen und die Übersetzung entfernen, indem sie die entsprechenden Informationen über das Kontextmenü aufrufen“, heißt es von WABetaInfo. „Die App übernimmt die Übersetzung von Nachrichten automatisch mithilfe der API von Apple. So bleiben die Nachrichten auch bei der automatischen Übersetzung vollständig verschlüsselt und privat.“

Eine kleine Einschränkung gibt es in Gruppenchats. Zwar funktioniert die automatische Übersetzung auch dort, aber nur für Nachrichten in einer zuvor ausgewählten Sprache. Sollte es also besonders multikulturell zur Sache gehen, kann euch diese neue Funktion leider noch nicht helfen. Ebenso ist zum aktuellen Zeitpunkt noch komplett offen, wann die neue Funktion in den öffentlichen Beta-Test kommt und dann auch final ausgerollt wird. In der Vergangenheit waren die von WABetaInfo geteilten Funktionen aber schon im Endstadium der Entwicklung, so dass es nur noch eine Frage der Zeit sein dürfte.