iOS 26.3.1 (a): Apple veröffentlicht erstmals „im Hintergrund ausgeführte Sicherheitsverbesserungen“

Apple hat neue Sicherheitsupdates veröffentlicht, und gleichzeitig führt der Konzern ein komplett neues Update-System ein. Dabei ersetzt Apple die bisherigen „Schnellen Sicherheitsmaßnahmen“ durch sogenannte „Im Hintergrund ausgeführte Sicherheitsverbesserungen“, wodurch Sicherheitslücken künftig schneller geschlossen werden.

Kritische WebKit-Lücke wird geschlossen

Im Fokus steht eine Schwachstelle in WebKit, die potenziell gefährlich ist, weil manipulierte Webseiten Sicherheitsmechanismen umgehen könnten. Daher hat Apple die Lücke geschlossen, indem die Eingabevalidierung deutlich verbessert wurde.

Die Updates stehen für iOS 26.3.1, iPadOS 26.3.1 und macOS Tahoe 26.3.1 bereit, während es für das MacBook Neo sogar eine eigene Version gibt.

Was hinter den neuen Sicherheitsupdates steckt

Apple setzt mit den neuen Sicherheitsupdates auf ein System, das Updates unabhängig von großen Software-Versionen verteilt. Dadurch werden Nutzer und Nutzerinnen schneller geschützt, weil wichtige Fixes nicht mehr auf das nächste große Update warten müssen.

Die Funktion wurde bereits mit iOS 26, iPadOS 26 und macOS Tahoe eingeführt und zuvor in Version 26.3 getestet.

So wird iOS 26.3.1 (a) installiert

Das Hintergrundupdate steht nicht wie gewohnt im Bereich „Softwareaktualisierung“ bereit, sondern lässt sich wie folgt installieren.

„Einstellungen“ öffnen „Datenschutz & Sicherheit“ auswählen Nach unten scrollen und „Im Hintergrund ausgeführte Sicherheitsverbesserungen“ anklicken

Wenn die automatische Installation aktiviert ist, werden neue Sicherheitsupdates auch im Hintergrund eingespielt, sodass man sich um nichts kümmern müssen.

Mehr Sicherheit, weniger Aufwand

Apple verbessert mit dem neuen Update-System nicht nur die Sicherheit, sondern auch den Komfort. Nutzer und Nutzerinnen profitieren, weil kritische Lücken schneller geschlossen werden, während der Aufwand gleichzeitig sinkt.