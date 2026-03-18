Tim Cook äußert sich persönlich zu Rücktrittsgerüchten

Seit dem letzten Jahr häufen sich die Gerüchte darüber, dass Apples CEO Tim Cook nach all den Jahren von seinem Amt zurücktreten könnte. Im vergangenen Jahr hat mit der Financial Times sogar ein mehr als bekanntes Medium darüber berichtet, dass Tim Cook sich bereits über einen Rücktritt Anfang 2026 vorbereiten würde. Mittlerweile ist es bereits Mitte März – und Tim Cook ist immer noch im Amt.

Nun hat sich Tim Cook in einem Interview mit Good Morning America erstmals zumindest ein bisschen zu den Geschichten rund um seinen möglichen Rücktritt geäußert und dabei angegeben, dass es sich leidlich „um Gerüchte“ handeln würde.

Tim Cook, der in diesem Jahr 66 Jahre alt wird, hat in dem Gespräch weder ausdrücklich bestätigt noch dementiert, dass er in nächster Zeit als CEO zurücktreten wird, aber er sagt auch: „Ich kann mir ein Leben ohne Apple nicht vorstellen.“

Im August 2026 wird Tim Cook das Amt als Geschäftsführer von Apple bereits seit 15 Jahren bekleiden. Das ganze Interview mit Good Morning America könnt ihr euch derweil noch einmal auf YouTube ansehen.