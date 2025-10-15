Soundcore Work: Neuer KI-Sprachrekorder von Anker gestartet

Gespräche und Meetings aufzeichnen und transkribieren

FabianKommentar schreiben zu Soundcore Work: Neuer KI-Sprachrekorder von Anker gestartet
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Soundcore Work kann als Kette getragen werden

Anker ist mal wieder mit einem neuen Produkt am Start. Dieses Mal allerdings nicht mit einem Ladegerät, einer Powerbank oder den nächsten Kopfhörern, sondern tatsächlich mit einer neuen Produktkategorie. Soundcore Work ist der erste KI-Sprachrekorder von Anker. Ihr könnt ihn ab sofort für 159,99 Euro bei Amazon bestellen, solltet dabei aber einige wichtige Informationen beachten.

Wichtig ist natürlich zunächst einmal: Ihr dürft nicht durch die Weltgeschichte ziehen und einfach irgendwelche Gespräche aufzeichnen. Um euch nicht strafbar zu machen, müsst ihr zuvor die Einverständnis aller beteiligten Personen einholen. Das kann Anker noch nicht für euch erledigen.


Danach könnt ihr mit dem 2,3 Zentimeter kleinen Audio-Rekorder, der mit einer praktischen Ladestation geliefert wird, Gespräche in über 100 Sprachen aufnehmen und KI-gestützt zusammenfassen, während die automatische Transkription jedes Wort erfasst – inklusive der Identifikation einzelner Sprecher.

Soundcore Work fasst Meetings einfach zusammen

Der Vorteil liegt auf der Hand: Lange Meetings werden nicht nur komplett aufgezeichnet und in Text umgewandelt, sondern auch zusammengefasst. In der Soundcore-App könnt ihr im Anschluss auch nach bestimmten Wörtern suchen oder den einzelnen Personen Namen zuweisen.

Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Hier liefert uns Anker die folgenden Informationen rund um den neuen Soundcore Work: Alle Transkriptionen bleiben lokal auf dem acht Gigabyte großen Speicher oder werden mit KI-Anpassungen via AWS mit höchstem Datenschutz (TLS 1.3 und ECDH mit AES-256) in die persönliche Cloud übertragen.

Die Ladestation kann per Magsafe befestigt werden

Akkulaufzeit und zusätzliche Kosten

Laut Angaben von Anker hält der kleine Soundcore Work 8 Stunden am Stück durch und kann 32 Stunden in der Ladestation nachtanken. Erst dann muss er wieder per USB-C aufgeladen werden.

Was ebenfalls beachtet werden muss: Pro Monat sind 300 Minuten Gesprächsaufzeichnung kostenlos. Wer mehr braucht, wählt je nach Einsatzweck zwischen der Pro-Mitgliedschaft (110,99 Euro im Jahr oder 17,99 Euro im Monat für monatlich 1.200 Minuten) oder bucht einzelne Minutenpakete (zum Beispiel einmalig 120 Minuten für 2,99 Euro). Bis Ende März 2026 gibt es sechs Pro-Monate kostenlos.

soundcore Work by Anker, tragbarer KI-Sprachrecorder, intelligente KI-Transkription &...
soundcore Work by Anker, tragbarer KI-Sprachrecorder, intelligente KI-Transkription &...
  • Noch effizienter: Starte die Aufnahme per Tastendruck und erhalte hochpräzise, GPT-gestützte Transkriptionen – automatisch zusammengefasst in...
  • Intelligente Zusammenfassungen: Erstellt strukturierte Zusammenfassungen mit GPT-basierten Vorlagen für deine Meetings. Mit dem Pro-Abo kannst du...
159,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 15.10.2025

Anzeige

Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

Mehr neue Produkte entdecken

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de