Ugreen NASync DH2300 geht mit Rabatt an den Start

NAS-Systeme („Network Attached Storage“) sind eine tolle Sache: Auch in meinem Haushalt werkeln seit mehr als einem Jahrzehnt DiskStation-Produkte von Synology. Erst in diesem Jahr habe ich auf ein neues Modell, das DS223j-System, aktualisiert und meine Erfahrungen dazu in einem Testbericht mitgeteilt. Aber bekanntlich haben ja auch andere Hersteller gute Produkte, darunter auch das bei uns im Blog wohlbekannte Unternehmen Ugreen.

Ugreen hat mit der NASync DH2300 nun ein neues 2-Bay-NAS-System im Einsteiger-Segment vorgestellt, das zur neuen DH-Modellreihe des Herstellers gehört. Das DH2300 wird von Ugreen als der „ideale Einstieg in die Welt der privaten NAS-Geräte“ bezeichnet und soll sich „besonders für Nutzer:innen von Cloud-Speichern und Festplatten sowie für Heimkino-Enthusiast:innen, die nach einer sicheren und effizienten Möglichkeit suchen, ihre wachsenden Datenmengen zu verwalten“, eignen.

Mit einer 2-Bay-SATA-Konfiguration, die bis zu 60 TB (30 TB pro Laufwerk) unterstützt, könnt ihr auch umfangreiche Bibliotheken mit 4K-Videos, hochauflösende Fotos und große Dokumente, ohne auf Cloud-Dienste von Drittanbietern angewiesen zu sein, speichern und verwalten.

Das NAS setzt auf das Ugreen-eigene Betriebssystem UGOS Pro, das beim ersten Start auch durch den Einrichtungsprozess leitet. Dadurch sollen selbst NAS-Neulinge in der Lage sein, die Installation in weniger als zehn Minuten abzuschließen.

Die kostenlos für das iPhone, iPad und das Apple TV erhältliche All-in-One-App Ugreen NAS (App Store-Link) integriert Dateiverwaltung, automatische Fotosicherung und Medien-Streaming auf dem Fernseher über eine einzige Schnittstelle, so dass nicht mehrere Apps erforderlich sind. Eine schnelle NFC-Verbindung vereinfacht den Zugriff zusätzlich, indem Nutzer und Nutzerinnen ihr Smartphone mit nur einem Fingertipp verbinden können.

Sicherheit durch TLS/SSL-, RSA- und AES-Verschlüsselung

Auch für Sicherheit wird auf allen Ebenen gesorgt: So gewährleistet das DH2300 die vollständige Kontrolle über persönlichen Daten. Erreicht wird das durch durch lokalen Speicher, der durch TLS/SSL-, RSA- und AES-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Zertifizierungen des TÜVs sowie TRUSTe geschützt ist. Der integrierte Security Manager bietet eine kontinuierliche und dauerhafte Überwachung auf Bedrohungen und plant regelmäßige Virenscans.

Mit zusätzlichen Hardware-Funktionen wie einem 1-GbE-LAN-Anschluss für stabile Konnektivität, 4K-HDMI-Ausgang mit 60Hz und mehreren RAID-Modi für flexible Leistung und Redundanz bietet das DH2300 laut Ugreen „Einfachheit, Sicherheit und Vielseitigkeit in einem Gerät“. Damit soll es „das ideale NAS für Anwender:innen, die zum ersten Mal von einem cloudbasierten zu einem privaten lokalen Speicher wechseln“, sein.

Das neue und einsteigerfreundliche 2-Bay-NAS-System von Ugreen steht ab sofort im Ugreen-Webshop zum Kauf bereit. Wer stattdessen lieber Amazon als Versender bevorzugt, findet die Neuerscheinung ab dem 21. Oktober 2025 auch dort. Mit dem Rabattcode DH2300APPG2 könnt ihr noch einiges im Ugreen-Webshop sowie auch bei Amazon sparen: Vom 15. Oktober bis zum 9. November 2025 reduziert sich der Kaufpreis von 209,99 auf 167,99 Euro.

