Novoo Smart Tag: AirTag-Alternative im 4er-Pack für 19,49 Euro

Ein Highlight der AirTags ist ohne Zweifel die Ortung mit dem Ultrabreitband-Chip, der eine fast schon zentimetergenaue Angabe auf eurem iPhone-Display liefert. Falls ihr das nicht zwingend benötigt und eher auf den Preis achtet, dann ist der neue Novoo Smart Tag ganz sicher eine Alternative. Wie allseits bekannt sein dürfte, können Drittanbieter bisher keine UWB-Technik einbauen. Dafür punkten sie mit dem Preis.

Der Novoo Smart Tag kostet im Viererpack regulär 29,98 Euro. Durch die Kombination einer bestehenden Rabatt-Aktion mit einem Coupon auf der Produktseite, der bis Montag von euch aktiviert werden kann, sinkt der Preis auf nur noch 19,49 Euro (Amazon-Link). Das heißt: Pro AirTag-Alternative bezahlt ihr nur 4,87 Euro.

Die gewohnte Funktionalität über Apples „Wo ist?“-Anwendung

Auch den Novoo Smart Tag koppelt ihr über die „Wo ist?“-Anwendung mit eurem Apple-Account. Dazu tippt ihr im Bereich Objekte auf das Plus-Icon und wählt dann „anderes Objekt“ aus. Dann zieht ihr einfach den Plastikstreifen aus der Batterie-Abdeckung und der Tag sollte sofort gefunden werden. Danach könnt ihr ihn in Bluetooth-Reichweite piepen und ihn außerhalb dessen von der Apple-Community finden lassen.

Der Novoo Smart Tag wird ganz normal mit einer CR2032-Knopfzelle betrieben, sie soll etwas mehr als ein Jahr halten. Im Lieferumfang ist eine kleine Münze enthalten, um die Batterie-Abdeckung leicht zu öffnen. Außerdem bekommt ihr vier kleine, klassische Schlüsselringe und vier etwas größere Schlüsselringe mit Karabiner-Funktion. Am Tag selbst gibt es eine kleine Aussparung, an der ihr den Schlüsselring befestigen könnt.

Ein Wunderwerk der Technik dürft ihr für diesen Preis sicherlich nicht erwarten. Am Ende des Tages macht der Novoo Smart Tag aber genau das, was er soll – und ist für Rucksack, Koffer oder ähnliche Gegenstände vielleicht genau das Richtige.