„Traqués – Gejagt“: Thriller-Serie aus Frankreich jetzt auf Apple TV

Der Start der französischen Thriller-Serie „Traqués – Gejagt“ (international als „The Hunt“ bezeichnet) war bereits für den 3. Dezember geplant, doch kurz vor der Premiere hat Apple die Veröffentlichung plötzlich verschoben. Grund hierfür waren Plagiatsvorwürfe, die im Vorfeld in französischen Medien diskutiert wurden. Nun hat Apple die Serie gestern veröffentlicht. Die ersten beiden Episoden könnt ihr jetzt auf Apple TV ansehen. Folge drei wird nächste Woche Mittwoch veröffentlicht.

Apple selbst bestätigte die Vorwürfe bislang nicht offiziell. Nun hat sich die Debatte im Hintergrund aber offenbar erledigt, denn seit gestern sind die ersten zwei Folgen der Thriller-Serie auf Apple TV verfügbar.

Apple TV veröffentlicht immer mittwochs neue Folgen

In der Serie geht es um Franck (Benoît Magimel) der zusammen mit Freunden einen Jagd-Ausflug unternimmt und plötzlich von einer anderen Jäger-Gruppe gejagt wird. Nachdem einer von Francks Freunden dabei getötet wird, schlägt dessen Gruppe zurück. Dabei tötet sie einen der anderen Jäger. Francks Gruppe entscheidet sich, das Ereignis geheim zu halten. Franck versucht, in sein normales Leben mit seiner Frau Krystel (Mélanie Laurent) zurückzukehren. Doch er hat zunehmend das Gefühl, verfolgt zu werden.

Apple TV könnt ihr für 9,99 Euro pro Monat abonnieren. Auf der Plattform habt ihr Zugriff auf Serien wie Ted Lasso, Severance und Pluribus sowie auf diverse Filme wie F1 The Movie. Jeden Mittwoch gibt es nun neue Folgen von „Traqués – Gejagt“.