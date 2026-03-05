Revel.cam macht die Einwegkamera modern und digital

Durch Zufall bin ich im Netz auf die Revel.cam (App Store-Link) gestoßen. Die kostenlose iPhone-App, die übrigens auch für Android verfügbar ist, will die Idee der Einwegkamera neu aufleben lassen. Mit einem tollen Interface, einer sehr einfachen Erfahrung und einem fairen Bezahlmodell scheint diese App wie gemacht für die nächste Hochzeit oder eine größere Party.

Gerade dort kommen ja häufig Einwegkameras zum Einsatz, mit denen die Gäste über den Abend hinweg oftmals ziemlich witzige Fotos knipsen und jede Menge Spaß haben. Was wirklich fotografiert wird, das erfährt man aber erst nach der Entwicklung der Filme. Und genau das alles klappt mit Revel.cam bedeutend einfacher.

Als gastgebende Person müsst ihr Revel.cam aus dem App Store laden und euch dann per Apple-Login registrieren. Direkt danach könnt ihr ein erstes Event erstellen: Titelbild, Name und Enddatum werden von euch festgelegt. Direkt danach bekommt ihr einen Link oder einen QR-Code – und die Magie geht erst richtig los.

Revel.cam funktioniert als AppClip ohne sämtliche Umwege

Auf der Veranstaltung können die Gäste den QR-Code mit ihrem iPhone oder Android-Smartphone scannen. Daraufhin öffnet sich direkt ein AppClip, der ohne Installation einer App funktioniert. Die Gäste können also direkt loslegen und über ein einfaches Interface eine festgelegte Anzahl an Fotos knipsen. Was genau fotografiert wird, bleibt für die anderen aber wie bei Einwegkameras verborgen. Erst nach Ablauf des Events werden alle Fotos in einer Galerie gesammelt.

Die Lösung mit dem AppClip finde ich richtig klasse. So müssen Tante Petra oder Opa Fritz nicht erst irgendeine App aus dem App Store laden, sondern können direkt loslegen. Schließt man den AppClip, bleibt dieser in der Dynamic Island und als Live-Aktivität erhalten. Schließt man ihn auch dort, kann der QR-Code einfach erneut gescannt werden, damit es weitergehen kann.

Auch das Bezahlmodell von Revel.cam ist sehr fair. Momente bis 10 Personen sind komplett kostenlos. Will man mehr Personen einladen, wird ein einmaliger In-App-Kauf fällig. Bis zu 25 Teilnehmer kosten 5,99 Euro, 50 Personen gibt es für 17,99 Euro. Maximal sind bis zu 250 Teilnehmer möglich.

Ich finde Revel.cam echt gelungen. Wünschen würde ich mir vielleicht noch ein paar Filter für die Kamera, vielleicht mit ein paar Retro-Effekten. Definitiv noch kommen sollte eine Funktion, um alle Bilder aus der finalen Galerie auf einen Schlag herunterladen zu können. Bisher kann man nur einzelne Bilder herunterladen und in der eigenen Foto-Bibliothek speichern.