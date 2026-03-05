MacBook Neo Wallpaper: Hier zum Download

In vier Varianten

MacBook Neo in Zitrus

Während Apple beim aktualisierten MacBook Air und MacBook Pro auf vorhandene Wallpaper setzt, gibt es für das bunte MacBook Neo eine neue Auswahl. Die neuen Hintergründe sind in verschiedenen Farben gestaltet, damit sie mit den neuen Farboptionen Indigo, Zitrus, Rosa und Silber harmonieren.

Die originalen Wallpaper sind noch nicht verfügbar, allerdings hat der findige Basic Apple Guy die sogenannten USDZ-Datein extrahiert und diese von ihrer ursprünglichen Auflösung von 2048 × 1024 hochskaliert. Die offiziellen hochauflösenden Versionen werden mit ziemlicher Sicherheit schärfer aussehen, wer aber ungeduldig ist, kann so schon jetzt seinen Mac damit schmücken.


MacBook Neo Wallpaper: Hier herunterladen

