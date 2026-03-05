Hijack: Kann die zweite Staffel ebenfalls überzeugen?

Das Staffelfinale ist jetzt auf Apple TV verfügbar

Fabian2 Kommentare zu Hijack: Kann die zweite Staffel ebenfalls überzeugen?

Szenenfoto aus Hijack S02 mit Idris Elba vor einer U-Bahn

Gestern Abend hat Apple die achte und letzte Folge der zweiten Staffel von Hijack veröffentlicht. Nachdem ich bereits die erste Staffel komplett angesehen hatte, lief gestern Abend die „Endstation“ der zweiten Staffel auf meinem Fernseher. Die große Frage ist nun: Konnte mich die zweite Staffel der Apple TV Produktion ebenfalls überzeugen?

Blicken wir kurz zurück: In der ersten Staffel von Hijack landet die Hauptrolle Sam Nelson in einer Flugzeugentführung. In den sieben Folgen der ersten Staffel erzeugt der Thriller eine unglaubliche Spannung, man kann quasi gar nicht ausschalten. Auch die Nebengeschichten, die sich am Boden abspielen, fügen sich perfekt in das Gesamtbild der Geschichte ein.


Die zweite Staffel von Hijack spielt in der Berliner U-Bahn

Statt auf einem internationalen Flug treffen wir Sam Nelson in der zweiten Staffel von Hijack in der Berliner U-Bahn wieder. Natürlich geht es wieder um eine Entführung und wieder steckt Sam Nelson mittendrin. „Dieselbe Scheiße passiert demselben Mann zum zweiten Mal“, hätte John McClane in dieser Situation sicherlich gedacht.

In den ersten Folgen der zweiten Staffel gelingt es den Machern von Hijack durchaus, eine gewisse Spannung zu erzeugen. Vor allem gibt es etliche Fragezeichen und Überraschungen, die erst einmal gelöst werden müssen, bis man als Zuschauer einen gewissen Überblick über die Situation hat. Der Anfang hat mir wirklich gut gefallen.

Idris Elba in Hijack 2
Kann Sam Nelson die Einführung stoppen? Oder steckt er sogar selbst dahinter?

Leider kann die zweite Staffel von Hijack die anfangs erzeugte Spannung ab der Mitte der Serie nicht mehr aufrechterhalten. Es wird relativ schnell klar, wer in welchem Team spielt. Und am Ende wirkt alles ein wenig sehr konstruiert und endet relativ wenig spektakulär und vor allem absehbar.

Mein Fazit lautet daher: Die zweite Staffel von Hijack ist durchaus gelungene Kost, aber gerade aufgrund der zweiten Hälfte nicht mit der Spannung zu vergleichen, die uns Hijack noch mit der ersten Staffel geliefert hat.

Anzeige

Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

Mehr rund um Apple TV entdecken

Kommentare 2 Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de