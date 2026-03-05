Hijack: Kann die zweite Staffel ebenfalls überzeugen?

Gestern Abend hat Apple die achte und letzte Folge der zweiten Staffel von Hijack veröffentlicht. Nachdem ich bereits die erste Staffel komplett angesehen hatte, lief gestern Abend die „Endstation“ der zweiten Staffel auf meinem Fernseher. Die große Frage ist nun: Konnte mich die zweite Staffel der Apple TV Produktion ebenfalls überzeugen?

Blicken wir kurz zurück: In der ersten Staffel von Hijack landet die Hauptrolle Sam Nelson in einer Flugzeugentführung. In den sieben Folgen der ersten Staffel erzeugt der Thriller eine unglaubliche Spannung, man kann quasi gar nicht ausschalten. Auch die Nebengeschichten, die sich am Boden abspielen, fügen sich perfekt in das Gesamtbild der Geschichte ein.

Die zweite Staffel von Hijack spielt in der Berliner U-Bahn

Statt auf einem internationalen Flug treffen wir Sam Nelson in der zweiten Staffel von Hijack in der Berliner U-Bahn wieder. Natürlich geht es wieder um eine Entführung und wieder steckt Sam Nelson mittendrin. „Dieselbe Scheiße passiert demselben Mann zum zweiten Mal“, hätte John McClane in dieser Situation sicherlich gedacht.

In den ersten Folgen der zweiten Staffel gelingt es den Machern von Hijack durchaus, eine gewisse Spannung zu erzeugen. Vor allem gibt es etliche Fragezeichen und Überraschungen, die erst einmal gelöst werden müssen, bis man als Zuschauer einen gewissen Überblick über die Situation hat. Der Anfang hat mir wirklich gut gefallen.

Leider kann die zweite Staffel von Hijack die anfangs erzeugte Spannung ab der Mitte der Serie nicht mehr aufrechterhalten. Es wird relativ schnell klar, wer in welchem Team spielt. Und am Ende wirkt alles ein wenig sehr konstruiert und endet relativ wenig spektakulär und vor allem absehbar.

Mein Fazit lautet daher: Die zweite Staffel von Hijack ist durchaus gelungene Kost, aber gerade aufgrund der zweiten Hälfte nicht mit der Spannung zu vergleichen, die uns Hijack noch mit der ersten Staffel geliefert hat.