Touchscreen und höherer Preis: Baut Apple ein MacBook Ultra?

Noch über den Pro-Modellen eingeordnet

FabianKommentar schreiben zu Touchscreen und höherer Preis: Baut Apple ein MacBook Ultra?
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Neues MacBook Pro mit M5.

Es hat mich ja ohnehin schon gewundert, dass Apple jetzt im Frühjahr noch neue MacBook Pro Modelle mit einem neuen und verbesserten Chip auf den Markt bringt, wenn doch im Herbst noch ein großes Update mit einem neuen Design und neuer Technik erscheinen soll. Nun liefert Mark Gurman den passenden Gedankengang.

Bei dem Gerät mit OLED-Display und Touchscreen, das bereits seit mehreren Monaten durch die Gerüchteküche wandert, soll es sich gar nicht unbedingt um ein neues MacBook Pro handeln. Laut Informationen von Gurman, der diese wie immer in seinem Newsletter am Sonntag geteilt hat, könnte es sich um ein MacBook Ultra handeln.


Das MacBook Pro, wie es Apple in der vergangenen Woche präsentiert hat, soll also weiter zu den bekannten Konditionen erhältlich bleiben. So könnte Apple den Preis des MacBook Ultra deutlich höher ansiedeln und als absolutes Top-Modell verkaufen. Neben dem OLED-Display und dem Touchscreen soll das Gerät über ein neues, dünneres Design verfügen.

OLED-Display hat schon andere Apple-Geräte deutlich teurer gemacht

Der höhere Preis ist ohnehin sehr wahrscheinlich. Mark Gurman erinnert sich in seinen Aufzählungen daran, dass Apple das iPhone X im Jahr 2017 und das iPad Pro im Jahr 2024 zusammen mit der Einführung eines OLED-Displays rund 20 Prozent teurer gemacht hat. Ein solcher Anstieg ist für ihn auch beim MacBook Ultra realistisch.

Ob das Gerät nun MacBook Ultra heißen wird, ist allerdings noch nicht ganz sicher. Mark Gurman spricht aber nicht mehr von einem MacBook Pro, sondern vom „Touchscreen und OLED High-End MacBook“. Glücklicherweise haben wir ja noch bis Ende des Jahres Zeit, um uns über dieses noch gar nicht von Apple vorgestellte Modell weiter den Kopf zu zerbrechen. Sicherlich wird bis dahin auch noch das eine oder andere neue Gerücht auftauchen.

AngebotBestseller Nr. 1
Apple MacBook Pro 14,2' Laptop mit M5 Chip, 10-Core CPU, 10-Core GPU: Entwickelt für...
Apple MacBook Pro 14,2" Laptop mit M5 Chip, 10-Core CPU, 10-Core GPU: Entwickelt für...
1.799,00 EUR 1.499,00 EUR Amazon Prime
AngebotBestseller Nr. 2
Apple MacBook Pro 14,2' Laptop mit M5 Chip mit 10-Core CPU und 10-Core GPU...
Apple MacBook Pro 14,2" Laptop mit M5 Chip mit 10-Core CPU und 10-Core GPU...
1.799,00 EUR 1.539,00 EUR Amazon Prime
AngebotBestseller Nr. 3
Apple MacBook Pro 14,2' Laptop mit M5 Chip, 10-Core CPU, 10-Core GPU: Entwickelt für...
Apple MacBook Pro 14,2" Laptop mit M5 Chip, 10-Core CPU, 10-Core GPU: Entwickelt für...
2.149,00 EUR 1.979,00 EUR Amazon Prime

Anzeige

Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

Noch mehr Gerüchte entdecken

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de