Apple schaltet iTunes-Wunschlisten endgültig ab

So könnt ihr eure Listen übertragen

FreddyKommentar schreiben zu Apple schaltet iTunes-Wunschlisten endgültig ab

iTunes Store auf dem iPhone

Apple räumt weiter auf, und deshalb müsst ihr euch von einer weiteren bekannten Funktion verabschieden, denn die iTunes-Wunschlisten für Filme und Serien stehen vor dem Aus.

Seit heute verschickt Apple entsprechende E-Mails an betroffene Nutzer und Nutzerinnen, wobei darin ausdrücklich empfohlen wird, bestehende Wunschlisten rechtzeitig in die Watchlist der Apple TV-App zu übertragen. Praktisch dabei ist, dass Apple jeder Nachricht ein PDF beilegt, in dem alle Filme und Serien aus der eigenen iTunes-Wunschliste aufgelistet sind.


Wunschliste lässt sich einfach übertragen

Damit keine Inhalte verloren gehen, erklärt Apple den Umzug Schritt für Schritt, denn jeder Eintrag im PDF ist direkt verlinkt.

  • Tippt man auf einen Titel, öffnet sich die entsprechende Seite, auf der man per „+“-Button den Film oder die Serie zur Apple TV-Watchlist hinzufügen kann.

Warum Apple die Funktion streicht

Der Schritt kommt nicht völlig überraschend, denn Apple hat bereits mit iOS 17.2 begonnen, die Kauf- und Verwaltungsfunktionen für Filme und Serien konsequent in die Apple TV-App zu verlagern.

Seitdem ist die TV-App der einzige Ort auf iPhones und iPads, an dem sich Serien und Filme kaufen lassen, wodurch iTunes zunehmend an Bedeutung verliert.

Kein konkretes Abschaltdatum genannt

Ein genaues Datum für das endgültige Aus der iTunes-Wunschlisten nennt Apple bislang nicht, allerdings dürfte die Abschaltung nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Wer seine vorgemerkten Filme und Serien behalten möchte, sollte daher zeitnah handeln und die Wunschliste in die Apple TV-Watchlist übertragen.

Anzeige

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Im Test

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de