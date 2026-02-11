Apple schaltet iTunes-Wunschlisten endgültig ab

Apple räumt weiter auf, und deshalb müsst ihr euch von einer weiteren bekannten Funktion verabschieden, denn die iTunes-Wunschlisten für Filme und Serien stehen vor dem Aus.

Seit heute verschickt Apple entsprechende E-Mails an betroffene Nutzer und Nutzerinnen, wobei darin ausdrücklich empfohlen wird, bestehende Wunschlisten rechtzeitig in die Watchlist der Apple TV-App zu übertragen. Praktisch dabei ist, dass Apple jeder Nachricht ein PDF beilegt, in dem alle Filme und Serien aus der eigenen iTunes-Wunschliste aufgelistet sind.

Wunschliste lässt sich einfach übertragen

Damit keine Inhalte verloren gehen, erklärt Apple den Umzug Schritt für Schritt, denn jeder Eintrag im PDF ist direkt verlinkt.

Tippt man auf einen Titel, öffnet sich die entsprechende Seite, auf der man per „+“-Button den Film oder die Serie zur Apple TV-Watchlist hinzufügen kann.

Warum Apple die Funktion streicht

Der Schritt kommt nicht völlig überraschend, denn Apple hat bereits mit iOS 17.2 begonnen, die Kauf- und Verwaltungsfunktionen für Filme und Serien konsequent in die Apple TV-App zu verlagern.

Seitdem ist die TV-App der einzige Ort auf iPhones und iPads, an dem sich Serien und Filme kaufen lassen, wodurch iTunes zunehmend an Bedeutung verliert.

Kein konkretes Abschaltdatum genannt

Ein genaues Datum für das endgültige Aus der iTunes-Wunschlisten nennt Apple bislang nicht, allerdings dürfte die Abschaltung nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Wer seine vorgemerkten Filme und Serien behalten möchte, sollte daher zeitnah handeln und die Wunschliste in die Apple TV-Watchlist übertragen.