Tivoli Audio Two Digital: Edler neuer All-In-One-Lautsprecher mit AirPlay 2 und mehr

Über den vergleichsweise jungen Hersteller Tivoli Audio haben wir bislang noch nicht berichtet. Gegründet im Jahr 2000 von Tom DeVesto in Boston mit dem Ziel, „hochwertige Audio-Systeme zu entwickeln, die sich durch einfache Bedienung, natürlichen Klang und zeitloses Design auszeichnen“, hat das Unternehmen mit dem Model Two Digital einen neuen und vielseitig einsetzbaren Lautsprecher vorgestellt.

Erhältlich in insgesamt drei edlen Farbvarianten bietet das designtechnisch eher unauffällig gehaltene Gerät weitaus mehr, als sich auf den ersten Blick erahnen lässt. Im Inneren wurden zahlreiche Verbindungsmöglichkeiten verbaut: So gibt es nicht nur eine kabellose Konnektivität per Bluetooth 5.2, AirPlay 2, Chromecast, Spotify und Tidal Connect sowie B&O Play, sondern auch einen klassischen 3,5 mm-Klinkeneingang. Mit Apple Home oder Google Home lässt sich das Model Two Digital in das WLAN-Netz zuhause einbinden und kann in einem Multiroom-System mit anderen Lautsprechern, die mit AirPlay 2 und Google Cast funktionieren, verbunden werden.

Klangstarkes 2-Wege-System im edlen Gehäuse

Tivoli Audio kombiniert hinsichtlich Design und Material echtes Holz und Elemente aus Aluminium, was das Model Two Digital laut Hersteller „zu einem wunderschönen Designobjekt mit Retro-Charme werden lässt“. Der Lautsprecher kann liegend oder aufrecht stehend betrieben werden und ist mit einem 90 mm-Breitbandlautsprecher sowie einem 19 mm-Hochtöner ausgestattet. Die ausgesuchten Treiber sorgen mit dem 20 Watt-Verstärker im Bassreflexgehäuse für sonoren Klang und eine gute Sprachverständlichkeit.

Das Lautsprechersystem ist in drei edlen Farbvarianten – Walnuss/Gold, Weiß/Silber und Schwarz – erhältlich. Mit seinen kompakten Maßen und einem Gewicht von 2,2 Kilogramm (B x H x T: 25,2 x 12,3 x 15,8 Zentimeter) lässt sich der Lautsprecher von Tivoli Audio zudem nahezu überall einsetzen. Das Model Two Digital von Tivoli Audio ist ab sofort im Webshop des Herstellers verfügbar, die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 399 Euro. Ab einem Warenwert von 199 Euro liefert Tivoli Audio die Bestellungen frei Haus aus.