NBA-App: Update bringt praktische Multi-View-Funktion

Die NBA hat ein Update ihrer NBA-App (App-Store-Link) angekündigt, dass zum Saisonstart 2024/2025 für alle Nutzerinnen und Nutzer weltweit bereitgestellt werden soll und unter anderem die Möglichkeit von Multi-View enthält. Mit dieser Funktion könnt ihr als NBA-League-Pass-Inhaber auf allen verbundenen Geräten bis zu vier Spiele gleichzeitig verfolgen.

Das Update bringt darüber hinaus auch die Möglichkeit mit sich, das Seherlebnis weiter zu individualisieren, also etwa zu einem beliebigen Punkt in einem laufenden Spiel zurückzuspringen. Dabei werden die wichtigsten Spielzüge aufbereitet hervorgehoben. Zudem könnt ihr komplette Spiele auch für die Offline-Wiedergabe herunterladen und auf diverse Spielzusammenfassungen, wie etwa „10-Minuten-Kurzfassung“ oder „Wichtige Highlights“ zugreifen. Zudem sind künftig auch interaktive und synchronisierte Statistiken Teil der App.

Auch die NBA-App setzt mit dem Update auf die Integration von KI und liefert mit „NBA Insights“ ein KI-gestütztes Tool, das diverse Spielhighlights, Spielerleistungen und weiteres erkennen und analysieren kann. Das Ergebnis ist ein endloser Feed mit Updates in Textform. Zusätzlich erzeugt die KI Übersetzungen der Spielzusammenfassungen ins Französische, Portugiesische und Spanische sowie Übersetzungen für ausgewählte Originalprogramme und Live-Spiele.

Neue Staffel von „Pass the Rock“

Die in der App enthaltene Serie „Pass the Rock“, die sich um die neuen Stars der Liga dreht, erscheint in Kürze in Staffel drei. In der speziellen Folge „Rookie Year Edition“ könnt ihr Victor Wembanyama, Star der San Antonio Spurs, auf seinem Weg in die NBA begleiten.

Weitere Neuerungen innerhalb der NBA-App

Zusätzlich zu den genannten Updates wurden auch einige bereits bekannte Funktionen ein wenig überarbeitet, wie etwa die „Game Stories“, die Analysen vor dem Spiel, Highlights und interaktive Umfragen enthalten. „Moments“ wurde um die Unterstützung mehrerer Sprachen erweitert und kann nun auch auf Roku-Fernsehern aufgerufen werden. Neu hinzugefügt wurde der Tab „Following“, in dem die neuesten Inhalte von euren Lieblingsteams und -spielern in einem algorithmischen Feed zusammenfasst sind.

NBA-League-Pass-Inhaber können sich auf mehr als 800 Live-Spiele freuen. An den Novemberwochenenden haben sie die Möglichkeit, bis zu 15 Spiele pro Tag abzurufen. Mitglieder von NBA ID, dem weltweiten Mitgliederprogramm der Liga, erhalten zudem am 16. und 17. November kostenlosen Zugang zum NBA League Pass. Den League Pass könnt ihr alternativ im App Store ab 139,99 Euro jährlich erwerben.