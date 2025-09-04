Narwal Flow im Test: Die Wischwalze macht gute Arbeit

Narwal Flow vor seiner Station.

Nachdem rotierende Wischpads die rotierenden Wischplatten abgelöst haben, sind jetzt fortschrittliche Wischwalzen im Trend. Wer besonders gründlich durchwischen möchte, greift zu den neuen Modellen mit Walze, denn sie nehmen Schmutz deutlich besser auf. Mit dem Narwal Flow startet jetzt ein weiteres Top-Modell, das bei mir bereits seit einigen Wochen durch die Wohnung fährt.

Die Wischleistung überzeugt

Narwal Flow wischt an der Kante.
Die Kantenreinigung ist mit der ausfahrbaren Wischwalze gegeben.

Das sogenannte FlowWash-Wischsystem sorgt dafür, dass Böden effektiv gereinigt werden. Es kommt nicht nur eine runde, sondern eine breite Walze zum Einsatz, die für längeren Bodenkontakt sorgt. Ein kleiner Wassertank befeuchtet die Walze kontinuierlich: So wird stets mit sauberem Wasser gewischt. Das Schmutzwasser wird gleichzeitig abgesaugt und in der Station entsorgt.


Flüssigkeiten sind kein Problem, doch die wahre Stärke zeigt sich bei eingetrockneten Flecken. Hier beweist der Narwal Flow, was er kann: Selbst eingetrockneter Ketchup wurde nach mehreren Überfahrten vollständig entfernt.

Narwal Flow von unten.
So sieht der Narwal Flow von unten aus.

Für die Randreinigung fährt der Flow seine Walze seitlich aus. Dennoch bleiben durch die runde Bauform „runde“ Ecken, die manuell nachgearbeitet werden müssen.

Unterm Strich ist das Wischergebnis aber top.

22.000 Pascal Saugkraft sorgen für ordentlich Power

Zwar ist die Seitenbürste nicht ausfahrbar, dafür besitzt der Roboter zwei Bürsten, eine davon etwas länger, um auch Ecken zu erreichen. Das ist zwar nicht ganz so effektiv wie eine ausfahrbare Bürste, aber der Staub wird zuverlässig herausgeholt.

Auch beim Saugen überzeugt der Flow: Meine Mischung aus Haferflocken, Samen und Körnern wurde fast vollständig aufgesaugt: 49,1 von 50 Gramm landeten im Staubbehälter.

Für diese starke Leistung sorgt das DualFlow-System, das eine wartungsarme Reinigung ermöglicht. Es kombiniert:

  • eine verhedderungsfreie Walzenbürste
  • ein freischwebendes Ende
  • eine seitliche Saugöffnung
  • gegenläufig rotierende Anti-Verhedderungs-Seitenbürsten

So werden Haare und Schmutz zuverlässig entfernt, ohne sich zu verfangen.

Auch auf Teppichen wurde die Leistung verbessert: Die CarpetFocus-Technologie sorgt für eine nahezu luftdichte Abdichtung und fährt den Saugschacht leicht ab – ideal für die Tiefenreinigung. Einen vollständigen Teppichtest habe ich zwar nicht durchgeführt, aber es haben sich keine Haare auf der Bürste verfangen.

Narwal Flow navigiert zuverlässig

Der Narwal Flow navigiert auch mit Kameras.
Mit 9,5 Zentimeter ist der Narwal Flow etwas hoch.

Das autonome Kartierungssystem NarMind Pro nutzt zwei RGB-Kameras sowie diverse Sensoren. In meinem Test vergebe ich für Navigation und Hinderniserkennung die Note “gut” – mit leichtem Optimierungspotenzial. Große Objekte erkennt der Flow problemlos, kleinere werden manchmal von der Seitenbürste verschoben oder leicht angerempelt. Das stört die Reinigung aber nicht und führt nicht zu einem Abbruch.

Positiv überrascht hat mich die hohe Geschwindigkeit des Roboters. Teilweise bewegt er sich ruckartig und schnell, was die Reinigungsdauer verkürzt – ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Station auch mit Festwasseranschluss erhältlich

Station des Narwal Flow.
Die Station bietet zwei Wassertanks und einen Staubbeutel.

In der zugehörigen Station wird die Walze mit 80 Grad heißem Wasser gereinigt und anschließend mit 45 Grad heißer Luft getrocknet. So bleibt die Walze hygienisch sauber und Gerüche und Schimmel haben keine Chance. Der Test mit einem weißen Tuch zeigt: Selbst Ketchup wird rückstandslos entfernt.

Die klassische Station bringt zwei Tanks für Frisch- und Schmutzwasser sowie einen Staubbeutel mit. Zudem ist ein Tank für Reinigungsmittel verbaut, das automatisch dosiert wird.

Narwal Flow gibt es auch mit Wasseranschluss.
Die Variante mit Wasseranschluss ist deutlich kompakter.

Optional gibt es auch ein kompakteres Dock mit Festwasseranschluss. Hier wird frisches Wasser automatisch zugeführt und Schmutzwasser abgeleitet, sodass der Wartungsaufwand deutlich sinkt. Nur der Staubbeutel muss noch manuell gewechselt werden.

Narwal-App: Alles Wichtige an Bord

Screenshots der Narwal-App.
In der Narwal-App stehen alle Einstellungen und Optionen bereit.

Die Narwal-App bietet alle zentralen Funktionen: Karte bearbeiten, Reinigung planen, Station konfigurieren und vieles mehr. Die App ist übersichtlich aufgebaut und intuitiv zu bedienen. Hier gibt es nichts zu meckern.

Mein Fazit zum Narwal Flow

Narwal Flow kann 4cm klettern.
Schwellen mit 4cm sind kein Problem.

Der Narwal Flow, der Anfang des Jahres auf der CES vorgestellt wurde, liefert in allen Bereichen ab. Die Saugleistung stimmt und das Wischergebnis ist durch die neue Walzentechnologie besonders stark. Die Navigation funktioniert zuverlässig, auch wenn sie noch etwas Feintuning vertragen könnte. Darüber hinaus kann er Schwellen bis zu 4 Zentimeter überwinden, ist mit seiner Höhe von 9,5 Zentimeter aber etwas hoch gebaut.

Das Dock macht den Flow besonders komfortabel und wer sich für die Variante mit Festwasseranschluss entscheidet, hat noch weniger Wartungsaufwand.

Der Narwal Flow richtet sich an alle, die großen Wert auf gründliches Wischen legen und ein leistungsstarkes Premium-Gerät suchen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Narwal Flow ist ab sofort erhältlich und bis zum 28. September mit Rabatt:

  • Narwal Flow + Dock:
  • 899 Euro statt 1.299 Euro (Amazon-Link)
  • Narwal Flow + Compact Dock (mit Wasseranschluss):
  • 1.099 Euro statt 1.499 Euro (Amazon-Link)

Mein Fazit zum Preis: Für unter 900 Euro ein Gerät mit dieser Ausstattung? Gibt es eher selten!

Narwal Flow
Mein Fazit
Mich hat der Narwal Flow überzeugt: Er saugt gut und er wischt besonders gut. Vor allem der Preis ist attraktiv.
Design
90
Handhabung
90
Saugen
93
Wischen
98
App
85
Preis-Leistung
95
Pro
effektive Wischwalze
hohe Saugkraft
navigiert zuverlässig
All-in-One-Dock
Kontra
"runde" Ecken gewischt
etwas hohe Bauform
92
Testergebnis
Narwal Flow kaufen
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

