Aqara stellt auf der IFA 2025 zahlreiche neue Smart Home-Produkte vor

Viele der großen Unternehmen, über die wir hier auch in aller Regelmäßigkeit berichten, sind aktuell auf der großen Berliner Elektronikmesse, der IFA 2025, zugegen. Auch der Smart Home-Hersteller Aqara hat das eigene Sortiment erweitert und stellt während der Messe einige neue Produkte vor. Wir listen die Neuerscheinungen auf.

Neu: Kabelgebundene Türklingel-Kamera G400

Im Sicherheitsbereich erweitert Aqara mit der kabelgebundenen Türklingel-Kamera G400 das eigene Portfolio. Die G400 ermöglicht eine unterbrechungsfreie Überwachung an der Haustür, ist für den Dauereinsatz konzipiert, IP65-zertifiziert und kann wahlweise über ein PoE-Kabel oder eine Niederspannungsstromversorgung (8–24 V AC/DC) betrieben werden. Die Türklingel-Kamera G400 nutzt einen 2K-Sensor für eine vollständige Abdeckung, damit kein Detail übersehen wird.

Eine Cloud-Funktionalität ermöglicht die KI-Erkennung von Gesichtern, Paketen, Fahrzeugen und Tieren – ergänzt durch eine lokale Bewegungs- und Personen-Erkennung. Wie andere Türklingeln von Aqara lässt sich die G400 nahtlos in Apple Home (inklusive HomeKit Secure Video), Alexa, Google Home, SmartThings und Home Assistant (via RTSP) integrieren, und darüber hinaus flexible Möglichkeiten zur Datenspeicherung lokal oder in der Cloud.

Mehr Energieeffizienz mit smartem Aqara-Zubehör

Aqara präsentiert mit dem Heizkörperthermostat W600 die nächste Generation der smarten Temperatursteuerung. Das W600 unterstützt sowohl Thread als auch Zigbee und ermöglicht die Steuerung der Raumtemperatur durch smarte Zeitpläne, Automatisierungen, über die intuitive Mobile App, virtuelle Assistenten oder die Verbindung zum Raumthermostat W100. Im direkten Vergleich zum Vorgängermodell bietet das W600 eine verlängerte Batterielaufzeit von bis zu zwei Jahren und eine breitere Kompatibilität mit RA-, RAV-, RAVL-, Caleffi-, Giacomini- und M28×1,5-Ventilen.

Außerdem erweitert Aqara die H2-Serie für die Märkte in Europa und Großbritannien. Neu ist beispielsweise die Steckdose H2 in EU- und UK-Varianten und die IP44-zertifizierte Außen-Steckdose H2 EU. Zusätzlich ist auf der IFA 2025 auch der Prototyp der Steckdosenleiste H2 EU zu sehen. Die genannten Geräte bieten Dual-Protokoll-Unterstützung für Thread und Zigbee, Matter-Kompatibilität für Zukunftssicherheit sowie Möglichkeiten zur Energieüberwachung, mit denen in Aqara Home verbrauchsabhängige Automatisierungen möglich sind.

Matter Hub: Simple Vernetzung des intelligenten Zuhauses

Mit dem Hub M200 zeigt Aqara darüber hinaus eine Multi-Protokoll-Lösung auf der IFA, die gleichzeitig als Matter Controller, Thread Border Router, Matter Bridge für Zigbee-Geräte von Aqara und als 360°-IR-Blaster fungiert. Mit Unterstützung für Thread, Zigbee, Dual-Band-WiFi, Ethernet, Bluetooth und Infrarot vereint der M200 als starke Smart-Home-Schnittstelle sowohl Produkte von Aqara als auch IR-kompatible Geräte und über 50 Arten von Matter-kompatiblen Geräten.

Updates für Aqara Home und den Cloud Service HomeGuardian

Zusätzlich zu neuen Produkten stellt Aqara auch Updates für die hauseigene Plattform Aqara Home und den Cloud Service HomeGuardian vor. Aqara Home beispielsweise wird mit einem virtuellen Soft Sensor ausgestattet, der Anwesenheit im Raum mit Hilfe der Daten existierender Geräte (wie Bewegungs- und Präsenzsensoren) sowie KI-Modellen noch genauer erkennt. Die Automatisierungs-Engine wird darüber hinaus um die Unterstützung für WHEN-IF-THEN-Logik ergänzt, ebenso wie eine lokale App-Steuerung per LAN bei Internet- oder Cloud-Ausfall für die eingebundenen Geräte.

Der Aqara-eigene Cloud Service HomeGuardian wird um eine Cloud-KI-Erkennung ergänzt, mit der alle Kameras von Aqara Gesichter, Pakete, Tiere, Fahrzeuge und sogar Flammen erkennen. Das ermöglicht proaktive Gefahrenerkennung und kontextbezogene Benachrichtigungen. Zudem sorgt ein Einsatz von Vision-Language-Modellen (VLMs) für Video-Zusammenfassungen und eine einfache Suche mit Hilfe natürlicher Sprachbefehle. Rich-Benachrichtigungen, die um Schnappschüsse erweitert werden, erleichtern den Usern die direkte Beurteilung von Situationen, ohne dass ein Öffnen der App nötig ist.

Wenn ihr selbst einen Blick auf die Neuheiten werfen wollt: Aqara stellt all diese Neuankündigungen sowie Prototypen kommender Produkte im Rahmen der IFA 2025 an Stand 155 in Halle 1.2 vor. Preise und Verfügbarkeiten für die Neuerscheinungen wurden noch nicht bekanntgegeben. Weitere Infos zu Aqara findet ihr auch auf der deutschen Website des Herstellers.