WiFi Alliance kündigt „WiFi for Matter“-Zertifizierung für IoT-Ökosysteme an

Mehr Sicherheit und Robustheit im WLAN

Die Wi-Fi Alliance hat heute die Einführung von WiFi for Matter bekannt gegeben, einer neuen Zertifizierung. Diese soll sicherstellen, dass geeignete WLAN-Geräte die Anforderungen der Connectivity Standards Alliance erfüllen, die für die Matter-Zertifizierung erforderlich sind. Diese neue Zertifizierung ermöglicht es den Mitgliedern der WiFi Alliance, Produkte, die Matter-Funktionalität unterstützen, effizienter zu entwickeln und schneller auf den Markt zu bringen.

WiFi Certified bringt grundlegende Vorteile für das Matter-Ökosystem. Die WiFi for Matter-Zertifizierung konzentriert sich auf Access Points (APs) und unterstützt dabei mehrere von der Matter-Zertifizierung geforderte WiFi-Funktionen. Zusammen geben WiFi Certified und die Matter-Zertifizierung Verbrauchern und Herstellern die Gewissheit, dass IoT-Geräte (Internet of Things) die höchsten Standards für nahtlose Konnektivität, Interoperabilität und Zuverlässigkeit im Smart Home erfüllen.


Was ist WiFi for Matter?

WiFi for Matter kombiniert mehrere bestehende Zertifizierungen und Funktionen der WiFi Alliance. Diese erfüllen die grundlegenden WiFi-Anforderungen der Connectivity Standard Alliance für die Matter-Zertifizierung von Geräten, die die Wi-Fi-Infrastruktur bereitstellen. Die erste Access Point-fokussierte Zertifizierung umfasst:

  • Wi-Fi Certified 6
  • Extended Sleep
  • IPv4 Proxy Address Resolution Protocol (ARP)
  • IPv6 Proxy Neighbor Discovery Protocol (NDP)

WiFi Certified bietet Matter-Geräten in Version 6 grundlegende Vorteile, darunter starke WPA3-Sicherheit, bewährte Interoperabilität und Energiesparfunktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer von IoT-Geräten. Die Funktionen Extended Sleep, ARP und NDP, die für Matter-Netzwerkinfrastrukturmanager (NIMs) obligatorisch sind, ermöglichen es Client-Geräten mit geringem Stromverbrauch, Energie zu sparen und gleichzeitig eine zuverlässige Verbindung mit dem Access Point aufrechtzuerhalten.

Warum das wichtig ist

Person sitzt an einem MacBook, auf dem Bildschirm ein großes WLAN-Empfangssymbol
Ein sicheres und robustes WLAN-Netzwerk ist für Matter von großer Bedeutung.

Die meisten Matter-Geräte werden über WLAN-Netzwerke betrieben. Da Nutzer und Nutzerinnen zunehmend Matter einsetzen, um ihre Smart Homes zu erweitern, ist die Sicherstellung der Bereitschaft der WLAN-Infrastruktur von entscheidender Bedeutung. Die WiFi for Matter-Zertifizierung stellt sicher, dass Access Points die von Matter geforderten grundlegenden Funktionen unterstützen – insbesondere für batteriebetriebene Geräte – und stärkt damit die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit des globalen IoT-Ökosystems.

Durch die Angleichung von Wi-Fi Certified an die Matter-Zertifizierung fördert WiFi for Matter somit ein robustes und interoperables IoT-Ökosystem. Zertifizierte Access Points vereinfachen den Entwicklungsprozess für Mitglieder der WiFi Alliance und beschleunigen zugleich auch die Akzeptanz von Matter-fähigen Geräten durch die Endnutzer und -nutzerinnen. Weitere Infos zu WiFi for Matter gibt es auf der Website der WiFi Alliance als PDF-Datei.

Mel
Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

