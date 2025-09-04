Dreame: Treppen-Saugroboter, kabellose Staubsauger und Mähroboter präsentiert

Das Unternehmen Dreame Technology ist wie viele andere Hersteller aus dem Smart Home-Bereich auch auf der diesjährigen IFA in Berlin zugegen und stellt einige spannende neue Produkte für das eigene Zuhause vor. Vor allem das Portfolio smarter Haushaltslösungen, die den Alltag der User erleichtern sollen, wurde um einige Geräte erweitert. Das Flaggschiff-Modell ist der Dreame Cyber X, ein Staubsauger-System, das mehrere Stockwerke selbständig reinigt.

Das Herzstück des Dreame Cyber X sind drei Komponenten: der Roboterstaubsauger, das Bionic QuadTrack-Treppensteigsystem und die Basisstation. Das QuadTrack-System ermöglicht reibungslose und sichere Übergänge zwischen Etagen. Wenn der Cyber X eine Etage wechseln soll, dockt er an das QuadTrack-System an, das wie ein Mini-Aufzug funktioniert. Es transportiert den Roboter nach oben oder unten und setzt ihn dort automatisch ab, damit er mit der Reinigung fortfahren kann. Nach Abschluss seiner Aufgabe nutzt er denselben Weg zurück – manuelles Tragen entfällt.

Das QuadTrack-Treppensteigsystem überwindet Stufen bis zu 25 cm Höhe mit 0,2 m/s und passt sich dynamisch an unterschiedliche Breiten und Geometrien an. Zudem gibt es drei unabhängige Bremssysteme und robuste Gummilaufbänder, die für maximalen Halt auf Holz, Fliesen und Teppich sorgen.

Das Smart 3DAdapt Vision System des Dreame Cyber X ist eine Kombination aus Strukturlaser und KI-Kamera zur Echtzeitkartierung von Stufen – mit präziser Berechnung von Tiefe, Winkel und Höhe. Sowohl der Roboter als auch das QuadTrack-Modul sind zudem mit 6.400 mAh-Akkus ausgestattet, was genug für bis zu fünf Stockwerke in einer Reinigung ist. Wann der Dreame Cyber X in den Handel kommen wird und zu welchem Preis, ist bislang noch nicht bekanntgegeben worden.

Dreame Cyber10 Ultra: Saugroboter mit Greifarm und Multi-Tool-System

Auch Saug- und Wischroboter entwickeln sich ständig weiter: Nachdem Roborock bereits einen Reinigungsroboter mit Greifarm vorgestellt hat, zieht nun auch Dreame nach. Das Modell nutzt zudem eigenständig Reinigungswerkzeuge, was durch das CyberDex Bionic-Ecosystem ermöglicht wird. Er erreicht so Stellen, die bisher unzugänglich waren, bewegt Objekte bis 500 Gramm und reinigt daher besonders präzise.

Der CyberDex Hyper-Flex Arm des Dreame Cyber10 Ultra verfügt über vier Gelenke mit fünf Freiheitsgraden und bis zu 33 cm Reichweite. Er bewegt Gegenstände, reinigt schwer zugängliche Bereiche und ordnet verstreute Objekte intelligent. Der Arm kann zudem verschiedene Bürsten und Düsen bedienen: Mit bis zu 40 cm Reichweite werden enge Spalten und Ritzen zuverlässig gesäubert. Ein 360° TriSight Vision System ermöglicht eine 3D-Kartierung durch Binokularkameras, RGB- und Infrarotkameras am Arm sowie seitliche Lasersensoren – für sicheres, blindzonenfreies Navigieren. Der Marktstart der Neuerscheinung soll Anfang 2026 erfolgen.

Dreame Aqua-Serie mit Frischwasser-Wischtechnologie

Mit der neuen Aqua-Serie erweitert Dreame sein Portfolio um einen Roboterstaubsauger mit Frischwasser-Wischsystem. Im Mittelpunkt steht eine Walzenmop-Technologie, die sich während des Betriebs selbst mit sauberem Wasser reinigt.

Der Aqua10 Ultra Roller Complete verfügt über einen AquaRoll-Walzenmop mit automatischer Frischwasser-Selbstreinigung, FluffRoll-Technologie für Staub und hartnäckige Flecken, AutoSeal-Schutz für Teppiche sowie ThermoHub 100 °C Selbstreinigung. Das Modell soll sich perfekt für Haushalte mit Kindern, Haustieren oder häufigen Verschmutzungen eignen und wird ab dem 8. September 2024 mit einer UVP von 1.499 Euro auf den Markt kommen.

Das weitere Modell der Aqua-Serie, der Aqua10 Ultra Track Complete bietet die herstellereigene TrackSync-Technologie für konstantes Wischen mit 45 °C warmem Wasser, automatischer Lösungsmittel-Nachfüllung und starkem Anpressdruck für tiefsitzende Flecken und Fugen. Auch diese Neuerscheinung wird ab dem 8. September 2025 in Weiß und Schwarz für 1.499 Euro zu kaufen sein.

Weitere Saugroboter und kabellose Staubsauger von Dreame

Der Hersteller hat darüber hinaus auch den Dreame Matrix10 Ultra vorgestellt, der laut eigener Aussage der „weltweit erste Roboterstaubsauger mit automatischem Multi-Mop-Wechsel“ ist. Je nach Raumtyp werden passende Mop-Pads genutzt: Nylon-Pads für Fett in der Küche, Schwammpads für Badezimmer, Thermo-Pads mit Temperaturstabilität für übrige Räume. Die Drei-Lösungs-Kammer stellt zudem Spezialreiniger für Tiergerüche, Holzpflege und allgemeine Reinigung bereit. Der Dreame Matrix10 Ultra wird ab dem 24. September 2025 für 1.599 Euro im Handel erhältlich sein.

Mit dem Dreame V20 Pro und V30 gibt es weiterhin smarte kabellose Staubsauger für eine lückenlose Reinigung. Beide Modelle setzen auf einen GapFree AI Robotic Arm, der Kanten und Ecken nahtlos und ohne Abstand säubert. Die TangleCut Dual Scraper-Funktion schneidet Haare automatisch in feine Stücke, um Verheddern und Ausfälle zu verhindern. Der OmniX 2.0 Bürstenkopf und ein um 90 Grad klappbares Rohr passen sich an jeden Boden an und erreichen mühelos schwer zugängliche Stellen. Der Dreame V30 kostet zum Marktstart 599 Euro, der V20 Pro 429 Euro. Beide Staubsauger sidn ab dem 25. September 2025 erhältlich.

Dreame A3 AWD Serie: KI-gestützte Mähroboter

Auch im Bereich der smarten Mähroboter kann Dreame eine Neuerscheinung verbuchen: Die A3 AWD Serie ist laut eigener Aussage „Dreames bislang fortschrittlichster Rasenroboter“ – mit OmniSense 3.0, EdgeMaster 2.0 und 4WD-Antrieb. Sie meistert Steigungen, unebenes Gelände und komplexe Gärten.

OmniSense 3.0 ist eine Technologie zur LiDAR und KI-Vision für präzise 3D-Kartierung und sichere Hinderniserkennung für über 300 Objekte. Dank des Rasenkanten-Trimmings mit EdgeMaster 2.0 werden die Kanten mit Abweichungen von weniger als 1,5 cm geschnitten. Für eine stabile Geländetauglichkeit und einen Null-Wendekreis sorgen darüber hinaus 4WD-Hubmotoren und Mecanum-Räder. Die Dreame A3 AWD Serie soll Anfang 2026 auf den Markt kommen, Preise wurden noch nicht kommuniziert.

Weitere Infos zu den neuen Dreame-Produkten gibt es auch auf der offiziellen deutschen Website des Unternehmens.