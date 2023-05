Audible optimiert CarPlay, VLC Media Player jetzt neu im Auto

Mit der Audible-App für iPhone und iPad (App Store-Link) habt ihr nicht nur Zugriff auf den kompletten Katalog, sondern auch auf gekaufte Hörbücher, die ihr erneut abrufen könnt, auch wenn ihr euer Abo gekündigt habt. Als Neuerungen in Versöhn 3.95 gibt es Optimierungen für CarPlay.

Auf dem Display im Auto zeigt Audible jetzt auch eine Kapitelliste an und macht so das Navigieren im Hörbuch einfacher. Zu den weiteren Verbesserungen zählt eine Sleep-Timer-Erweiterung, die jetzt auch in der Dynamic Island der iPhone 14 Pro-Modelle angezeigt wird.

Alle Details zu Audible und aktuellen Angeboten findet ihr hier.

VLC Media Player neu mit Support für CarPlay

Der VLC Media Player (App Store-Link) wurde auf Version 3.4.0 aktualisiert und bringt zahlreiche Verbesserungen mit. Unter anderem ist der Player jetzt im Auto verfügbar und erlaubt so eine komfortable Steuerung von Medien-Dateien. Ihr habt Zugriff auf eure Mediathek und könnt Audio- und Videodateien einfacher abspielen. Die weiteren Neuerungen sind:

Neue Audiowiedergabe UI

Unterstützung für CarPlay

Eigene Darstellung von Künstler und Künstlerinnen, Alben und Episoden in der Mediathek

Weitere Optionen zur Sortierung der Mediathek

Unterstützung für Lesezeichen

Verbesserter Shuffle-Algorithmus

Das aktuell spielende Medium ist nun in der Mediathek hervorgehoben

Geschwindigkeitsverbesserungen

Unterstützung für Handoff und Ethernet bzgl. WiFi Sharing

OneDrive Unterstützung vollständig überarbeitet

Aktualisierte UPnP Unterstützung

Mediendimensionen werden nun in der Mediathek dargestellt

Albumtitelnummern können nun optional in der Mediathek gezeigt werden

Videos können nun nur als Audio wiedergegeben werden

Verbesserte Login-Erfahrung für box.com

Größeres Adaptive Streaming Update, inbsesondere für multiple Zeitlinien und WebVTT

Unterstützung für DVBSub in MKV Dateien

