CarPlay: Laut Apple jetzt in über 800 Fahrzeugmodellen verfügbar

Apples CarPlay ist eine nützliche Option, wenn es darum geht, Inhalte der Apple-Geräte auch bequem im Auto nutzen zu können. Immer mehr Anwendungen unterstützen CarPlay und zeigen beispielsweise Navigationshinweise, Benzinpreise und mehr auf dem Display im Fahrzeug an. Auch Automobilhersteller verbauen entsprechende Geräte und Displays in Neufahrzeugen, so dass Apples CarPlay gleich vom Start weg integriert ist.

Laut einer kürzlich aktualisierten Seite auf der Apple-Website ist CarPlay nun in mehr als 800 in den USA verkauften Fahrzeugmodellen verfügbar, wie MacRumors entdeckte. Bis letzte Woche hieß es auf der Seite, dass die Software-Plattform in mehr als 600 Fahrzeugmodellen verfügbar sei. Im Rahmen der Aktualisierung fügte Apple der Liste zahlreiche Fahrzeugmodelle der Jahrgänge 2023 und 2024 hinzu.

Schon kurz zuvor hatte General Motors angekündigt, CarPlay in zukünftigen Elektrofahrzeugen zu Gunsten seiner eigenen, in Zusammenarbeit mit Google entwickelten Software-Plattform auslaufen zu lassen. Die Entscheidung führte angesichts der immensen Popularität von CarPlay zu Kritik der Kundschaft. General Motors beharrt allerdings auf den eigenen Plänen und erklärte in der letzten Woche in einem Interview mit The Verge, man baue ein „ganzheitlich integriertes“ Betriebssystem mit einer „stark verbesserten Navigations- und Ladeerfahrung für zukünftige Elektrofahrzeuge“.

Neue CarPlay-Version wird in diesem Jahr eingeführt

Während der WWDC im vergangenen Jahr erklärte Apple, dass 79 Prozent der US-Kundschaft nur ein Fahrzeug in Betracht ziehen würde, das mit CarPlay funktioniert. Zugleich betonte man, dass die Plattform in 98 Prozent der im Land verkauften Fahrzeuge verfügbar ist. „Es ist ein Muss beim Kauf eines neuen Fahrzeugs“, betonte Apple.

Apple plant die Einführung der nächsten Generation von CarPlay im Verlauf dieses Jahres und verspricht unter anderem eine Unterstützung für mehrere Displays im Armaturenbrett, eine integrierte Klimasteuerung, eine FM-Radio-App, Widgets, eine verbesserte Personalisierung und mehr. Apple kündigte an, dass die ersten Fahrzeuge mit Unterstützung für das neue CarPlay-System noch in diesem Jahr angekündigt werden. Mehr als ein Dutzend Autohersteller haben sich bereits verpflichtet, die neue Version von CarPlay anzubieten.