AirPods Pro 3 werden wohl am Dienstag vorgestellt

Die Gerüchteküche war sich in den letzten Tagen uneins, ob Apple am Dienstag auf der großen iPhone-Keynote auch ein neues Modell der AirPods Pro vorstellen wird. Nachdem Mark Gurman schon angekündigt hatte, dass die In-Ear-Kopfhörer noch im Herbst aktualisiert werden, legt sich nun auch Ming-Chi Kuo fest: Die AirPods Pro 3 werden gemeinsam mit der neuen iPhone-Generation präsentiert.

Aber warum waren sich die Experten bisher nicht ganz sicher? Das liegt wohl daran, dass Apple gleichzeitig an zwei zukünftigen Generationen der AirPods Pro arbeitet. „Apple wird die AirPods Pro 3 voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 auf den Markt bringen, während für 2026 ein größeres Hardware-Upgrade mit einem Modell mit IR-Kamera erwartet wird“, sagt Kuo.

Für die diesjährige Generation ist eine integrierte Herzfrequenzmessung zu erwarten, immerhin hat Apple die dazu notwendige Technik bereits in die Powerbeats Pro 2 integriert. Mit dem neuen H3 Chip wird Apple den Klang und die Konnektivität verbessern, außerdem soll das Ladecase einen Hauch kleiner werden.