Highlights der Woche: Die IFA ist vorbei, das Apple-Event naht

In Berlin findet noch bis zum 9. September die IFA statt. Da wir bereits seit dem 3. September vor Ort waren, haben wir die Messe für uns am Samstagnachmittag beendet. Vier volle Tage mit vielen Gesprächen, Terminen, Treffen, Wiedersehen und mehr – das macht einfach Spaß. Natürlich nutzen viele Firmen die Gelegenheit, um neue Produkte vorzustellen. Die meisten davon sind für alle auf der Messe ausgestellt, unter anderem sind aktuell treppensteigende Roboter im Trend.

In den letzten Tagen haben wir sehr viel über die Messe berichtet, was natürlich auch daran liegt, dass in diesem Zeitraum besonders viele Neuheiten auf den Markt kommen. Während die einen oder anderen nach dem IFA-Stress direkt mit dem Flieger Richtung Cupertino unterwegs sind, „dürfen“ wir uns die Apple-Keynote ganz entspannt von Zuhause aus ansehen.

Apple stellt am Dienstag das iPhone 17 vor

Apple hat mit der IFA zwar nichts am Hut, doch in Cupertino steigt am 9. September die große Keynote-Party. Dann werden endlich die neuen iPhone-Modelle vorgestellt. Die zahlreichen Leaks nehmen dem Event zwar ein wenig die Spannung – vieles davon trifft am Ende tatsächlich zu. Aber ein paar Überraschungen hat Apple bestimmt noch im Ärmel.

Philips Hue mit dem größten Produktlaunch

Im Hueblog seid ihr natürlich bestens informiert, wenn ihr euch für smartes Licht von Philips Hue interessiert. Leider ist Philips Hue in diesem Jahr nicht auf der Messe vertreten, was durchaus unverständlich ist. Als wir bei Philips (TV-Sparte) zu Besuch waren, haben innerhalb weniger Minuten mehrere Besucher und Familien gefragt, wo sie Philips Hue auf der Messe finden könnten.

Immerhin: Für die CES ist wohl eine Präsenz geplant. Vielleicht sieht es im nächsten Jahr auch in Berlin wieder anders aus.

Die kompletten Details zu den Hue-Neuheiten 2025 findet ihr wie immer drüben im Hueblog. Für eine Zusammenfassung klickt euch gerne in unser Video.

Die spannendsten Themen der Woche