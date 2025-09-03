Faltbares iPhone kommt 2026, iPad mit Klappdisplay erst 2028

Apple soll 2026 sein erstes faltbares iPhone auf den Markt. Zwei Jahre später soll dann ein faltbares iPad folgen. Das berichtet der gut vernetzte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo.

Schon länger wird darüber spekuliert, wann Apple ins Foldable-Game einsteigt. Nun verdichten sich die Hinweise: Mehrere Quellen bestätigen, dass das erste faltbare iPhone als Teil der iPhone 18-Reihe geplant ist. Wann ein größeres Gerät mit flexiblem Display kommt, ist hingegen noch nicht ganz klar.

iPad oder MacBook?

Zunächst gingen viele Insider davon aus, dass Apple zuerst ein faltbares iPad oder MacBook bringt – mit Marktstart irgendwann zwischen 2026 und 2028. Auch der Name war nicht eindeutig: Mal war vom iPad die Rede, mal vom MacBook. Inzwischen scheint klar zu sein, dass es sich um dasselbe Gerät handelt: Wahrscheinlich ein faltbares iPad.

Das Besondere: Im aufgeklappten Zustand soll der Bildschirm zwischen 18 und 20 Zoll groß sein. Zusammengefaltet wird das Ganze dann deutlich kompakter, also eine Art XXL-Tablet zum Mitnehmen.

Ultradünnes Glas kommt von Corning

Ein spannendes Detail verrät Kuo ebenfalls: Sowohl das faltbare iPhone als auch das iPad sollen ultradünnes Glas erhalten, ein Gerücht, das bereits früher kursierte. Die Produktion übernimmt Corning, bekannt für Gorilla Glass. Für die Feinarbeiten, also das Zuschneiden, die Kantenglättung, Qualitätsprüfung und Verpackung, arbeitet Corning mit GIS (General Interface Solutions) zusammen.

