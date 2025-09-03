Novoo bringt wiederaufladbare Tracker-Karte für nur 14,99 Euro

In der kommenden Woche könnte Apple einen neuen AirTag mit verbesserter Reichweite vorstellen. Am Formfaktor wird sich aber wohl nichts ändern und damit ist klar: Es braucht weiterhin eine Alternative für das Portemonnaie, denn dafür ist der AirTag in den meisten Fällen einfach zu dick.

Und genau hier kommen die Drittanbieter ins Spiel, die passende Tracker-Karten mittlerweile in großer Fülle anbieten. Ganz neu im Handel erhältlich ist die wiederaufladbare Karte von Novoo, die ihr zum Start zum Sonderpreis kaufen könnt.

Mit einem Preis von 19,99 Euro ist die AirTag-Karte von Novoo ohnehin schon recht günstig, aktuell könnt ihr auf der Produktseite noch einen 5-Euro-Coupon aktivieren und landet so bei 14,99 Euro (Amazon-Link). Das ist für eine aufladbare Karte ein echt guter Kurs.

Der Novoo-Tracker kann per Qi auf einer passenden Ladefläche aufgeladen werden. Die Akkulaufzeit soll dann sechs Monate betragen, bevor ihr die Karte erneut laden müsst. Die Kopplung über die „Wo ist?“-App funktioniert wie gewohnt, es gibt natürlich auch eine Apple-Zertifizierung für den verbauten Chip.

Der Novoo Tracker ist wasserdicht und verfügt über einen integrierten Lautsprecher, um ihn in Bluetooth-Reichweite orten zu können. Zudem ist eine kleine Öse verbaut, um die Karte mit einer Schlaufe fest an Gegenständen befestigen zu können.