Beats plant frische Farben für Solo Buds, Studio Pro und Solo 4

Apple hat offenbar ein Farb-Update für seine Beats-Produktreihe in Planung: Wie MacRumors berichtet, sollen die Beats Studio Pro, Beats Solo 4 und Beats Solo Buds bald in neuen Farbtönen erhältlich sein.

Neue Farben für die Beats Studio Pro

Die Over-Ear-Kopfhörer Beats Studio Pro bekommen laut internen Infos zwei neue Farben: „Dark Slate“ und „Pink“. Dabei könnte es sich um die bisher noch nicht offiziell veröffentlichten Farben „Sand Grey“ und „Soft Pink“ handeln – Namen, die schon früher in Leaks aufgetaucht sind. Ob es sich um dieselben Nuancen handelt, bleibt offen.

Beats Solo 4: Gold liegt im Trend

Auch für die Beats Solo 4 plant Apple ein stilvolles Update: Zwei neue Metallic-Töne „Roségold“ und „Champagnergold“ sollen das bisherige Farbsortiment ergänzen. Damit richtet sich Beats klar an modebewusste Nutzer, die nicht nur auf Klang, sondern auch auf den Look achten.

Solo Buds bald auch in „Icing“

Die kompakten Beats Solo Buds bekommen ebenfalls Zuwachs: Die neue Farbe heißt intern „Icing“: Ein cremiger, heller Farbton, der sich von den bisherigen eher kräftigen Farben abhebt und für einen frischen, cleanen Look sorgt.

Der aktuelle Überblick: Preise & Farben

Beats Studio Pro: 399,95 Euro UVP

Aktuell erhältlich in: Marine, Schwarz, Sandstein, Espresso

Neu geplant: Dark Slate, Pink

Beats Solo 4: 229,95 Euro UVP

Aktuell erhältlich in: Mattschwarz, Schieferblau, Wolkenrosa

Neu geplant: Roségold, Champagnergold

Beats Solo Buds: 89,95 Euro UVP

Aktuell erhältlich in: Mattschwarz, Sturmgrau, Polarviolett, Transparent-Rot

Neu geplant: Icing

Ob und wann die neuen Farben offiziell vorgestellt werden, ist noch nicht bekannt – lange dürfte es aber nicht mehr dauern. Gerade für Apple typisch: Neue Farben erscheinen oft ohne große Ankündigung, direkt im Apple Store.

Fotos: MacRumors.