Beats plant frische Farben für Solo Buds, Studio Pro und Solo 4

Veröffentlichung noch unbekannt

Apple hat offenbar ein Farb-Update für seine Beats-Produktreihe in Planung: Wie MacRumors berichtet, sollen die Beats Studio Pro, Beats Solo 4 und Beats Solo Buds bald in neuen Farbtönen erhältlich sein.

Neue Farben für die Beats Studio Pro

Neue Farben für die Beats Studio Pro.
Das sollen die neuen Farben des Beats Studio Pro sein. Foto: MacRumors.

Die Over-Ear-Kopfhörer Beats Studio Pro bekommen laut internen Infos zwei neue Farben: „Dark Slate“ und „Pink“. Dabei könnte es sich um die bisher noch nicht offiziell veröffentlichten Farben „Sand Grey“ und „Soft Pink“ handeln – Namen, die schon früher in Leaks aufgetaucht sind. Ob es sich um dieselben Nuancen handelt, bleibt offen.


Beats Solo 4: Gold liegt im Trend

Neue Farben des Beats Solo 4.
Neue Farben soll es auch für die Beats Solo 4 geben. Foto: MacRumors.

Auch für die Beats Solo 4 plant Apple ein stilvolles Update: Zwei neue Metallic-Töne „Roségold“ und „Champagnergold“ sollen das bisherige Farbsortiment ergänzen. Damit richtet sich Beats klar an modebewusste Nutzer, die nicht nur auf Klang, sondern auch auf den Look achten.

Solo Buds bald auch in „Icing“

Neue Farbe für die Beats Solo Buds.
Das soll die neue Farbe „Icing“ für die Beats Solo Buds sein. Foto: MacRumors.

Die kompakten Beats Solo Buds bekommen ebenfalls Zuwachs: Die neue Farbe heißt intern „Icing“: Ein cremiger, heller Farbton, der sich von den bisherigen eher kräftigen Farben abhebt und für einen frischen, cleanen Look sorgt.

Der aktuelle Überblick: Preise & Farben

  • Beats Studio Pro: 399,95 Euro UVP
  • Aktuell erhältlich in: Marine, Schwarz, Sandstein, Espresso
  • Neu geplant: Dark Slate, Pink
Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer
Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer –...
  BEATS SPEZIELLE AKUSTIKPLATTFORM bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst oder telefonierst.
  VERLUSTFREIES AUDIO über USB-C1 und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein Hörerlebnis
193,52 EUR 182,37 EUR Amazon Prime
  • Beats Solo 4: 229,95 Euro UVP
  • Aktuell erhältlich in: Mattschwarz, Schieferblau, Wolkenrosa
  • Neu geplant: Roségold, Champagnergold
Beats Solo 4 - Kabelloser Bluetooth On-Ear Kopfhörer, Apple & Android kompatibel
Beats Solo 4 - Kabelloser Bluetooth On-Ear Kopfhörer, Apple & Android kompatibel,...
  Maßgefertigte akustische Architektur und optimierte Treiber für leistungsstarken Sound.
  Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Headtracking.
229,95 EUR 169,00 EUR Amazon Prime
  • Beats Solo Buds: 89,95 Euro UVP
  • Aktuell erhältlich in: Mattschwarz, Sturmgrau, Polarviolett, Transparent-Rot
  • Neu geplant: Icing
Beats Solo Buds – kabellose Bluetooth In-Ear Kopfhörer | 18 Stunden Akkulaufzeit
Beats Solo Buds – kabellose Bluetooth In-Ear Kopfhörer | 18 Stunden Akkulaufzeit |...
  Bis zu 18 Stunden Batterie­laufzeit. Mit Fast-Fuel reichen schon 5 Minuten Aufladen für bis zu 1 Stunde Wiedergabezeit.
  Maßgefertigte akustische Architektur für großartigen Beats Sound mit voller Bandbreite und Klarheit.
89,95 EUR 69,00 EUR Amazon Prime
Ob und wann die neuen Farben offiziell vorgestellt werden, ist noch nicht bekannt – lange dürfte es aber nicht mehr dauern. Gerade für Apple typisch: Neue Farben erscheinen oft ohne große Ankündigung, direkt im Apple Store.

Fotos: MacRumors.

