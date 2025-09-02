Zu viel Strahlung: Apple will Software-Update für das iPhone 12 bereitstellen

Apple hat am gestrigen Montag bekanntgegeben, dass man in der EU Software-Updates für die iPhone 12-Generation zur Verfügung stellen werde. Diese sollen die Sendeleistung reduzieren. Grund dafür ist eine Bestätigung der Europäischen Kommission in Brüssel, dass die Smartphones nicht den EU-Gesundheitsstandards entspricht. Das berichtet unter anderem MacObserver.

Die Europäische Kommission veröffentlichte am Montag im Amtsblatt eine Entscheidung vom 19. August dieses Jahres, in der sie die Ergebnisse der französischen Funkfrequenzbehörde ANFR bestätigte und die regulatorischen Maßnahmen des Landes als „gerechtfertigt“ bezeichnete.

Bereits im September 2023 hatte die französische ANFR einen Verkaufsstopp für das iPhone 12 angeordnet und dabei übermäßige elektromagnetische Emissionen als Begründung angeführt, die vom menschlichen Körper absorbiert werden, wenn Personen das Gerät in der Hand halten. Die Tests der Behörde ergaben, dass das Smartphone die Grenzwerte für die spezifische Absorptionsrate überschritt – letzteres ist ein Maß für die vom Körpergewebe absorbierte Hochfrequenzenergie. Damals hatte Apple bereits eine Korrektur ausgegeben, die allerdings nur in Frankreich galt.

Update soll „in den kommenden Wochen“ veröffentlicht werden

In einer Erklärung, die Apple am Montag veröffentlichte, bestätigte man die eine EU-weite Einführung des Software-Updates für die iPhone 12-Generation. „Wir sind weiterhin nicht mit dem Testansatz der ANFR einverstanden, respektieren jedoch die Entscheidung der Europäischen Kommission“, so Apple. „Kunden können ihr iPhone 12 weiterhin wie gewohnt mit vollem Vertrauen nutzen.“

Der ehemalige französische Minister für digitalen Wandel und Telekommunikation und späterer Außenminister, Jean-Noël Barrot, verteidigte damals die Entscheidung des Landes. In einem Kommentar zur Entscheidung der Europäischen Kommission schrieb er auf X: „Die iPhone 12 entsprachen nicht den Sicherheitsstandards in Frankreich. Ich hatte Apple ein Software-Update auferlegt. Die Europäische Kommission gibt uns heute Recht. Die Regeln, die wir souverän verabschiedet haben, sind nicht verhandelbar.“

Das Software-Update ist in allen 27 EU-Mitgliedstaaten geplant und soll „in den kommenden Wochen“ von Apple veröffentlicht werden.