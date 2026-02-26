Die beliebte Wetter-App Carrot Weather (App Store-Link) rollt ein großes Update aus, das vor allem Technikfans freuen dürfte. Die Anwendung, die längst Kultstatus unter iOS-Nutzern und -Nutzerinnen erreicht hat, ergänzt ihre ohnehin breite Palette an Datenquellen um The Weather Channel, integriert hyperlokale Messwerte von Weather Underground und stellt ein komplett neues, dynamisches Layout namens „Sky“ vor.

Im Fokus des neuesten Updates auf Version 6.4 ist die erweiterte Datenbasis: Neben bestehenden Anbietern können Personen mit aktivem Premium-Abo nun Vorhersagen von The Weather Channel abrufen, der für seine umfangreichen und detaillierten Prognosen bekannt ist. Zusätzlich bindet Carrot Weather persönliche Wetterstationen aus dem Weather-Underground-Netzwerk ein, wodurch sich hyperlokale Beobachtungen auf wenige Straßenblöcke genau darstellen lassen.

Optisch setzt die App mit dem neuen „Sky“-Layout auf realistische Wettereffekte, die die aktuellen Bedingungen in Form von animierten Grafiken wiedergeben. Das Besondere aus der technischen Perspektive: Der „Sky“-Stil ist nicht auf ein einziges Layout beschränkt, sondern lässt sich auch in bestehenden Konfigurationen für die aktuellen Beobachtungen aktivieren, was das ohnehin modulare Interface noch flexibler macht. Die Anmutung erinnert stark an Apples eigene Wetter-App, bleibt aber dank der typischen Carrot-Charakteristik trotzdem eigenständig.

Mehr Personalisierung auf der Apple Watch

Inhaltlich bekommt Carrot Weather ein Feature, das vor allem Wetter-Nerds und Profis freuen wird: Die Integration der Area Forecast Discussions des US National Weather Services. Diese Textanalysen geben Einblick in die Überlegungen des meteorologischen Instituts hinter den offiziellen Prognosen und können direkt über das Menü in der App abgerufen werden. Das Feature steht allerdings vorerst nur als Premium-Funktion und auf die USA beschränkt bereit.

Abgerundet wird das Update durch mehr Personalisierung auf der Apple Watch. Nutzer und Nutzerinnen können den Hintergrund der Watch-App nun direkt über die iPhone-Einstellungen von Carrot auswählen und so das Design am Handgelenk weiter an ihren Geschmack anpassen.

Carrot Weather (App Store-Link) lässt sich in der neuen Version 6.4 auf iPhones und iPads, die Apple Watch und das Apple Vision Pro-Headset laden, die mindestens iOS/iPadOS 15.0, watchOS 9.0 oder visionOS 2.0 oder neuer installiert haben. Die rund 458 MB große Anwendung steht auch in deutscher Sprache zur Verfügung. Wer auf alle Funktionen und Wetterdaten zugreifen will, kann ein Premium Plus-Abo für 16,49 Euro/Jahr, wahlweise auch ein Premium Ultra-Abo für 32,99 Euro/Jahr abschließen.