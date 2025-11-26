iPhone Pocket: Restlos ausverkauft, doch AliExpress liefert

Hier in Deutschland haben wir einen Trend zwangsweise verschlafen, denn die Umhängetasche „iPhone Pocket“ ist bei uns gar nicht erhältlich. Doch auch im Rest der Welt gibt es aktuell keine Chance, an den iPhone-Sack zu kommen, da er restlos ausverkauft ist. Das ist durchaus erstaunlich, immerhin kostet die kurze Tasche schon 150 US-Dollar, während die lange Umhängeversion unglaubliche 230 US-Dollar kostet.

Das iPhone Pocket konnte ab Freitag, dem 14. November, im Online-Store von Apple in den Vereinigten Staaten, Frankreich, China, Italien, Japan, Singapur, Südkorea und Großbritannien bestellt werden. In den Vereinigten Staaten war es schnell ausverkauft, aber in Südkorea und einigen anderen Ländern waren bis vor wenigen Tagen noch einige Farben und Größen erhältlich.

Doch der Trend ist jetzt erst einmal vorbei. Da es sich um eine limitierte Auflage gehandelt hat, ist es unklar, ob es jemals Nachschub für das iPhone Pocket gibt. Möglicherweise nutzt Apple den Erfolg und füllt noch einmal die Regale. Möglich ist auch, dass zu einem späteren Zeitpunkt neue Farben gelauncht werden – dann vielleicht auch in Deutschland?

iPhone Pocket einfach bei AliExpress kaufen

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis billige Fake-Kopien den Markt überschwemmen. Und nach rund einem Monat ist das iPhone Pocket auch als Billigkopie über AliExpress erhältlich. Optisch sind die Nachmachen tatsächlich ganz spannend, doch das Material kann bei solch einem Dumpingpreis nur schlecht sein. Bei einer Bestellung gibt es keine Garantie, dass der Fake es bis zu euch nach Hause schafft, denn der Zoll kann dreiste Kopien einziehen und vernichten.

Preislich spielen die Kopien in einer ganz anderen Liga, denn AliExpress bietet das „iPhone Pocket“ schon ab 2,39 Euro an. Zudem werben einige Anbieter sogar ganz dreist mit dem Designer-Namen ISSEY MIYAKE.