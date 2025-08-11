Baseus PrimeTrip VR2 Max Autoladegerät kommt mit zwei ausziehbaren Kabeln und flexiblen Möglichkeiten

In modernen Autos werden immer mehr USB-C-Anschlüsse verbaut – sowohl vorne als auch hinten. Falls dein Auto nur spärlich mit Anschlüssen ausgestattet ist, lohnt sich ein Blick auf das neue Baseus PrimeTrip VR2 Max Autoladegerät, das ab sofort für 49,99 Euro vorbestellt werden kann. Der Liefertermin ist aktuell noch unklar, oftmals geht es jedoch recht schnell, sobald das Produkt gelistet ist.

Das Ladegerät bietet ein paar Highlights

Während zahlreiche Anbieter nur ein ausziehbares Kabel anbieten, verfügt der Baseus-Kfz-Charger gleich über zwei. Beide sind mit USB-C ausgestattet und lassen sich jeweils um 80 Zentimeter herausziehen, um sowohl den Fahrer als auch den Beifahrer mit Strom zu versorgen. Zusammen liefern die beiden Kabel 100 Watt, aufgeteilt auf 67 und 33 Watt. So lassen sich etwa ein iPhone oder iPad sowie ein MacBook zuverlässig laden.

Zusätzlich hat das Ladegerät noch zwei weitere Anschlüsse zu bieten: Seitlich gibt es je einen USB-C- und einen USB-A-Port mit jeweils maximal 30 Watt. Damit können insgesamt bis zu vier Geräte gleichzeitig geladen werden – die Gesamtleistung ist dabei auf 163 Watt begrenzt.

Baseus PrimeTrip VR2 Max ist ziemlich flexibel

Das Ladegerät ist so konzipiert, dass sich der eigentliche Kopf flexibel drehen lässt. Vertikal kann man den Charger um bis zu 180 Grad schwenken, um die ausziehbaren Kabel genau dort verfügbar zu machen, wo sie benötigt werden. Sind sie nicht im Einsatz, halten die Enden magnetisch, damit keine Unordnung entsteht. Zusätzlich lässt sich die Basis um 270 Grad horizontal drehen, jeweils 135 Grad zu jeder Seite.

Die genauen Abmessungen des Baseus PrimeTrip VR2 Max Autoladegeräts sind mir noch nicht bekannt, allerdings sollte im Auto am Zigarettenanzünder genügend Platz vorhanden sein. Der Charger lässt sich bei Interesse ab sofort bestellen, allerdings ist der Liefertermin noch unbekannt.