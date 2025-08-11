Narwal Freo S: Neuer Saugroboter richtet sich an Einsteiger und kostet nur 249 Euro

Narwal hat heute den neuen Narwal Freo S vorgestellt, ein günstiger Saug- und Wischroboter. Das schicke Design kombiniert bewährte Narwal-Innovationen mit einer besonders einfachen, nutzerfreundlichen Bedienung. Mit starker Saugleistung, einem zuverlässigen Mopp-System und nahezu wartungsfreier Handhabung ist der Freo S der ideale Partner für Wohnungen und mittelgroße Häuser.

Absaugstation verzichtet auf Wassertanks

Mit dem Freo S möchte Narwal noch mehr Haushalte für sein modernes Reinigungs-Ökosystem begeistern – und das zu einem fairen Preis. Die kompakte Dockingstation ist ein Multitalent: Sie entleert den Staubbehälter automatisch und lädt den Roboter direkt wieder auf. In den 3,5-Liter-Beutel passen Staub und Schmutz von bis zu 180 Tagen. Wassertanks sind bei dem Einsteiger-Modell aber nicht mit dabei.

Der Freo S saugt mit soliden 8.000 Pa und einem aerodynamischen Luftstrom, um alles von Tierhaaren bis zu verschüttetem Müsli zuverlässig zu beseitigen. Vier verschiedene Saugmodi sorgen dafür, dass immer die passende Einstellung gewählt wird. Das Mopp-System arbeitet mit 8-N-Druck und drei wählbaren Wasserflussmengen. Den Wassertank muss man manuell auffüllen.

Smarte Navigation für lückenlose Sauberkeit

Dank moderner LiDAR-Technologie und Präzisionssensoren erstellt der Freo S in Echtzeit eine exakte Karte der Wohnung. So navigiert der Roboter um Möbel herum und überwindet Türschwellen bis zu 20 Millimeter Höhe.

Mit weniger als 62 dB im Saugmodus und 60 dB im Wischmodus arbeitet der Freo S angenehm leise. Über die Narwal-App kannst du Reinigungspläne erstellen, Saug- und Wischleistung anpassen oder mehrere Karten speichern. Und wer es besonders bequem mag, steuert den Roboter einfach per Alexa oder Google Home mit Sprachbefehlen.

Preis & Launch-Angebot

Der Narwal Freo S erscheint offiziell am 11. August 2025 für 299 Euro. Zum Start gibt es ein Special: Bis zum 11. September 2025 kostet er nur 249 Euro – exklusiv auf Amazon und narwal.com.