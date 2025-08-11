iPhone 17: Stehen uns höhere Preise bevor?

Laut Jeff Pu, Analyst bei der Investmentfirma GF Securities, könnte das iPhone 17 teurer werden als das iPhone 16. Die Aussagen beziehen sich grundlegend auf den US-Markt, aber auch bei uns könnten die Preise steigen. Grund dafür seien vor allem neue US-Zölle auf Produkte aus Ländern, in denen iPhones gefertigt werden – also unter anderem China und Indien.
Aktuell zahlt Apple laut Wall Street Journal rund 20 Prozent Zoll auf iPhones aus China, auf Modelle aus Indien jedoch gar nichts. Die Lage bleibt aber unberechenbar, denn die Zollpolitik der US-Regierung, besonders unter Trump, kann sich schnell ändern.
Apple-Chef Tim Cook verriet erst kürzlich, dass inzwischen die meisten in den USA verkauften iPhones aus Indien kommen. Dennoch rechnen einige Analysten damit, dass die iPhone-17-Modelle zwischen 50 und 100 US-Dollar mehr kosten könnten als ihre Vorgänger. Ob das stimmt, bleibt abzuwarten.
Falls Apple tatsächlich die Preise anzieht, könnte das Unternehmen den Aufpreis geschickt kaschieren – etwa indem beim iPhone 17 Pro die Basisspeichergröße von 128 GB auf 256 GB steigt. Das würde es dem Pro Max angleichen, das schon seit einigen Jahren mit 256 GB startet.
In den USA liegt der Startpreis für das Pro-Modell übrigens seit dem iPhone X von 2017 konstant bei 999 US-Dollar, und das trotz ständiger Gerüchte über Preiserhöhungen. Apple hat sich damit einen gewissen Vertrauensvorschuss erarbeitet. Aber wie man so schön sagt: Nichts hält ewig.
Kommentare 5 Antworten
Kann mir mal jemand helfen, die/ der sich damit auskennt?
Betreffen Europa die Einfuhrzölle in (!) die USA für in China produzierte Waren? Die in Europa verkauften Geräte nehmen doch nicht dem Umweg über die USA.
Wenn es keine Grund für höhere Preise gibt, findet man eben einen um weiter an der Preisschraube zu drehen. Und die Euro Preise sind ja schon immer über den Dollar Preisen. Warum auch immer. Dadurch steigen allerdings die kostender den Hersteller, welche er wieder über die komplette Produktpalette abgibt.
Nö. Das betrifft nur Ware, die von China in die USA eingeführt werden.
Aber das ist doch ganz logisch.
Die Preise steigen um z.B. 75$ was dann 125€ in Apples Rechnung sind.
Also steigen die Preise in Europa um 125€. Vollkommen nachvollziehbar. Ein schöner fadenscheiniger Grund die Preise anzuziehen.
Und trotzdem wird es wieder das meistverkaufteste iPhone ever werden..
Schöne neue Welt.
„Grund dafür seien vor allem neue US-Zölle auf Produkte aus Ländern, in denen iPhones gefertigt werden – also unter anderem China und Indien.“
Bitte die Begründung ist vollkommen Falsch und sollte sich so nicht geschrieben (auch wenn es Apple sagen würde). Warum?
1. iPhones für Europa kommen nicht über die USA
Apple lässt iPhones hauptsächlich in China (z. B. bei Foxconn) fertigen. Die iPhones für den europäischen Markt werden i. d. R. direkt von dort nach Europa exportiert, nicht über die USA. Deshalb betreffen Zölle, die die USA auf chinesische Produkte erheben, nicht direkt Europa.
2. Zölle in den USA = höhere US-Preise, nicht EU-Preise
Wenn die USA Zölle auf chinesische Elektronik erheben, dann wird die Einfuhr nach Amerika teurer. Das bedeutet, Apple müsste iPhones in den USA teurer machen oder Gewinne dort schmälern. Aber das betrifft nicht automatisch Europa, es sei denn:
3. Indirekte Effekte sind möglich, aber nicht zwingend
Apple ist ein global agierendes Unternehmen und könnte versuchen, globale Verluste durch Zölle in einem Markt (USA) über Preisanpassungen in anderen Märkten (z. B. Europa) teilweise auszugleichen. Das wäre eine strategische Entscheidung, aber nicht durch Zölle in Europa bedingt.