Trotz Apple-Klage: Jon Prosser leakt munter weiter

Jon Prosser, einer der bekanntesten Apple-Leaker, lässt sich von der aktuellen Klage gegen ihn offenbar nicht aus der Ruhe bringen. Nachdem Apple ihn wegen angeblicher Weitergabe vertraulicher Infos zu iOS 26 verklagt haben soll, basierend auf erkaufte Informationen, meldet er sich jetzt mit einem neuen Video zurück.

Diesmal geht es nicht um Software, sondern um das iPhone 17 Pro. Und wie gewohnt serviert Prosser keine langweiligen Gerüchte, sondern stylische Renderings, die ziemlich gut zusammenfassen, was uns laut den bisherigen Leaks erwartet. Auch das iPhone 17 Air wird angerissen – quasi alles, was man aktuell dazu im Netz finden kann, nur eben hübsch verpackt.

Ob es klug ist, direkt nach einer Klage erneut öffentlich in Richtung Apple zu sticheln, ist fraglich. Aber wer Prosser kennt, weiß: Vorsicht ist nicht unbedingt sein Markenzeichen.