Highlights der Woche: Apples-Produktfeuerwerk der nächsten Jahre soll es in sich haben

Obwohl die vielen Experten und Leaker immer wieder neue Details zum Vorschein bringen, weiß nur einer wirklich Bescheid: Tim Cook, der Chef von Apple. Laut Apple-Blogger Mark Gurman soll es ein Treffen mit Führungskräften gegeben haben, bei dem sich Tim Cook begeistert von zukünftigen Produkten zeigt. Klar, er ist der Chef von Apple – er muss begeistert sein.
„Ich habe noch nie zuvor so viel Aufregung und Energie verspürt wie jetzt“, soll Tim Cook gesagt haben. „Die Produktpipeline, über die ich nicht sprechen darf: Sie ist unglaublich, Leute. Sie ist unglaublich. Einiges davon werdet ihr bald sehen, anderes kommt später, aber es gibt viel zu sehen.“
Hoch im Kurs steht das iPhone Air, ein faltbares iPhone und iPad, ein günstiges Vision-Headset, eine Smart Home Zentrale und vieles mehr. Einige Produkte sollen schon dieses Jahr auf den Markt kommen, andere stehen wiederum für die nächsten Jahren auf der Roadmap. Wir sind gespannt und werden euch natürlich immer auf dem Laufenden halten.
Ausprobiert
- Der neue Amazon Kindle Colorsoft Kids ausprobiert
- Satechi OnTheGo: 2-in-1 Ladegerät macht einen sehr ordentlichen Eindruck
Im Video
Spannende Themen
- Apple Pay: Kernpunkt neuer Klage um Verletzung von Geschäftsgeheimnissen
- Apple Intelligence: Apples KI-Team verliert immer mehr Angestellte
- Apple Arcade: Insgesamt vier neue exklusive Spiele ab sofort verfügbar
- Wann Apple Intelligence auf GPT-5 umsteigt
- MacBook Pro mit OLED-Display kommt 2026: Was bisher bekannt ist
- iOS 26: Neue Erinnerungen jetzt noch schneller erstellen
- iPhone 17: Apple-Schutzhülle könnte neu aufgelegt werden
- Das sind die Neuerungen in iOS 26 Beta 5
- Name geändert: Router-Hersteller AVM heißt jetzt Fritz!
Neues im Hueblog
Drüben im Hueblog haben wir exklusiv berichtet, dass Sonos noch dieses Jahr eine Steuerung der Philips Hue Beleuchtung einführen wird. Demnach soll man künftig direkt über Sonos seine Beleuchtung steuern können. Die genauen Details könnt ihr hier nachlesen.
Kommentare 2 Antworten
Natürlich!!!! Und wann startet denn nun das Produktfeuerwerk ? Bei Apple bedeutet ein Produktfeuerwerk auch eine Apple Watch mit neuer Farbe, oder jetzt ein iPhone in einer neuen Farbe mit längeren Kamerabuckel und einer zusätzlichen Taste. Wann kommt mal was wirklich neues ?
Aus meiner Sicht muss nicht zwingend was neues kommen
Aber die Kameras flacher, längere Akkuleistung und ein iOS was kaum Bugs hat.
Mehr brauch ich nicht.