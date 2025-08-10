Highlights der Woche: Apples-Produktfeuerwerk der nächsten Jahre soll es in sich haben

Obwohl die vielen Experten und Leaker immer wieder neue Details zum Vorschein bringen, weiß nur einer wirklich Bescheid: Tim Cook, der Chef von Apple. Laut Apple-Blogger Mark Gurman soll es ein Treffen mit Führungskräften gegeben haben, bei dem sich Tim Cook begeistert von zukünftigen Produkten zeigt. Klar, er ist der Chef von Apple – er muss begeistert sein.

„Ich habe noch nie zuvor so viel Aufregung und Energie verspürt wie jetzt“, soll Tim Cook gesagt haben. „Die Produktpipeline, über die ich nicht sprechen darf: Sie ist unglaublich, Leute. Sie ist unglaublich. Einiges davon werdet ihr bald sehen, anderes kommt später, aber es gibt viel zu sehen.“

Hoch im Kurs steht das iPhone Air, ein faltbares iPhone und iPad, ein günstiges Vision-Headset, eine Smart Home Zentrale und vieles mehr. Einige Produkte sollen schon dieses Jahr auf den Markt kommen, andere stehen wiederum für die nächsten Jahren auf der Roadmap. Wir sind gespannt und werden euch natürlich immer auf dem Laufenden halten.

