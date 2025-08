Name geändert: Router-Hersteller AVM heißt jetzt Fritz!

Mit den Produkten von AVM hat wohl jeder von uns schon mal etwas zu tun gehabt. Die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls ziemlich groß, dass ihr in den letzten 20 bis 30 Jahren irgendwann einmal einen Router mit Modem aus der Schmiede von AVM von eurem Internetanbieter erhalten habt.

Euch sagt der Name AVM nichts? Dann geht es euch so wie vielen anderen Personen auch, denn der bisherige Produktname „Fritz!“ ist deutlich bekannter. „Mit einer Markenbekanntheit von rund 80 Prozent in Deutschland und der herausragenden Relevanz bei den Kunden gehört Fritz! zu den bekanntesten Marken im Bereich Heimnetz, Internet und Smart Home“, lässt uns der Berliner Hersteller wissen.

Nun hat man Nägel mit Köpfen gemacht und sich vom Namen AVM verabschiedet. Ab sofort firmiert man komplett unter dem Markennamen Fritz!. Die Namensänderung betrifft ausschließlich die Firmenbezeichnung – für Partner und Kunden ändert sich nichts – aus der AVM GmbH wird die FRITZ! GmbH.

Audiovisuelles Marketing ist jetzt Geschichte

Genauer gesagt war man seit 1986 unter dem Namen AVM Computersysteme Vertriebs GmbH unterwegs. Das Kürzel AVM stand dabei übrigens für „Audiovisuelles Marketing“. 1989 hat man für schlanke 4.300 Mark die erste ISDN-Karte an Unternehmen verkauft, inflationsbereinigt wären das heute tatsächlich auch um die 4.300 Euro.

Der Produktname Fritz! kam erst ein wenig später dazu, als man 1995 die erste Fritz!Card für PCs einführte. Die Fritz!Box, die wir heute wohl alle kennen, ist mittlerweile auch schon mehr als 20 Jahre alt. Sie wurde 2004 auf der Cebit vorgestellt.

Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Geschichte von AVM: Im vergangenen Sommer wurde das Unternehmen an Imker Capital Partners verkauft. Johannes Nill, der AVM als Student im Jahr 1986 zusammen mit Peter Faxel, Ulrich Müller-Albring und Jörg-Detlef Gebert gründete, sagte dazu: „Wir sind den Generationswechsel aktiv und systematisch angegangen, um den Erfolg von AVM fortzuschreiben. Wir freuen uns, Imker als neuen Investor zu begrüßen, da sie unsere Vorstellungen zur Zukunft von AVM teilen.“ Die Gründer von AVM bleiben dem Unternehmen mit einem Minderheitsanteil als Gesellschafter und als Beirat erhalten.