Homematic IP: Access Point 2 ab sofort erhältlich

eQ-3, einer der europäischen Marktführer im Bereich Whole-Home-Systeme, hat seinem Smart-Home-Hub, dem Homematic IP Access Point ein Update beschert. Der neue „Access Point 2“ gleicht technisch zwar seinem Vorgänger, fügt sich optisch aber nun in die Designlinie ein, die das Unternehmen mit der Homematic IP Home Control Unit eingeführt hat. Der Access Point 2 ist ab sofort in Weiß und in Anthrazit für 59,95 Euro erhältlich.

Wer sich in letzter Zeit für Homematic-IP-Produkte entschieden hat, etwa für das Glas-Wandthermostat oder eines der neueren Heizkörperthermostate, der kann den neuen Access Point 2 optisch nahtlos in das eigene Zuhause integrieren.

Technisch gibt es allerdings keine Neuerungen. Gewissermaßen als Herz eures smarten Zuhause verbindet der Access Point 2 bis zu 120 funkgesteuerte Homematic-IP-Geräte mit den zugehörigen Homematic-IP-Cloudservern in Deutschland. Jegliche Kommunikation ist dabei sicher verschlüsselt.

Datensicherheit im Vordergrund

Die Datensicherheit stand auch beim ersten Access Point im Vordergrund. Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik hat Homematic IP als erstes Smart-Home-System bereits mehrfach für seine Protokoll-, IT- und Datensicherheit zertifiziert.

Eingerichtet und gesteuert wird der Access Point über die dazugehörige Homematic-IP-App, die Schritt für Schritt durch den Installationsprozess führt.

Für 59,95 Euro erhältlich

Der Homematic IP Access Point 2 ist ab sofort in den Farben Weiß und Anthrazit für 59,95 Euro im ELV-Shop erhältlich. Wer also wert auf ein moderneres Design legt, kann seinen Access Point in dieser Hinsicht upgraden. Alle, die über einen Wechsel zu Homematic IP nachdenken, erhalten mit dem neuen Access Point 2 eine Lösung, die optisch zu den anderen neueren Homematic-IP-Produkten passt.

Bei Amazon ist der neue Access Point bislang noch nicht gelistet. Das dürfte aber sicherlich binnen der nächsten Wochen der Fall sein.