Beeline Velo 2: Fahrrad-Navi bekommt deutsche Audio-Ausgabe

Neben den großen und oftmals auch teuren GPS-Navis für Fahrräder ist das Beeline Velo 2 eine spannende Alternative. Es nutzt die vorhandene Technik des iPhones und zeigt auf einem kleinen, kreisrunden Display die wichtigsten Informationen an. Beeline Velo 2 wird für ziemlich preisstabile 109,99 Euro (Amazon-Link) verkauft und hat jetzt wieder neue Funktionen erhalten.

Wie bereits im Mai angekündigt, gibt es jetzt endlich eine Audio-Navigation in deutscher Sprache. Auf Wunsch werden Routeninformationen per Sprachausgabe ausgespielt. Da das Beeline Velo 2 keinen integrierten Lautsprecher hat, erfolgt die Ausgabe natürlich über das gekoppelte iPhone. Entweder direkt über die Lautsprecher des Geräts oder, falls gerade verwendet, über die angeschlossenen Kopfhörer.

Ursprünglich wurde die Audio-Navigation auf Englisch schon vor einer ganzen Zeit eingeführt und auch lange Zeit hinter einer Paywall „versteckt“. Seit diesem Jahr steht das Feature erfreulicherweise allen Radfahrenden kostenlos zur Verfügung.

Der Berg naht: Beeline Velo 2 zeigt Infos automatisch an

Mit dem Update der Beeline-App auf Version 3.4.2643 gibt es weitere Neuerungen. Die wohl spannendste Neuerung wird direkt auf dem kleinen Display am Lenker angezeigt: Sobald man während der Navigation in einen Anstieg fährt, zeigt das Beeline Velo 2 eine Übersicht des Bergs an. So weiß man direkt, was auf den nächsten Metern ansteht.

Bereits im April hatte Beeline eine Komoot-Integration eingebaut, womit der Import von vorhandenen Routen ein Kinderspiel wird. Ich persönlich finde die Routenerstellung in Beeline aber sehr gut, vor allem im Vergleich zu Apple Karten und Google Maps. Beeline ist die einzige App, die mir als gemütliche Route die etwas längere Strecke über den kompletten örtlichen Radweg vorschlägt.

Die einzige Voraussetzung zur Nutzung des kleinen Navis: Das iPhone (oder ein anderes Smartphone) muss immer dabei sein.