Spigen: Neue Laufweste bietet Platz für iPhone und Co.

Erst neulich habe ich in der Redaktion erzählt, dass Joggen für mich der schlimmste Sport überhaupt ist. Ich finde einfach keine Freude daran. Für alle, denen es nicht so geht wie mir, hat der auf iPhone-Zubehör spezialisierte Anbieter Spigen nun eine neue Laufweste vorgestellt, die ihr beim Joggen tragen könnt, um euer iPhone und Co. zu transportieren. Die Weste mit der Produktbezeichnung „Dynamic Shield Running Vest“ ist ab sofort für 25,99 Euro bei Amazon bestellbar.

Was dem Namen nach irgendwie ein bisschen nach kugelsicherer Weste klingt, ist aber lediglich eine aus atmungsaktivem Nylonmaterial gefertigte „Tasche“. Falls die Weste doch mal durchgeschwitzt sein sollte, könnt ihr sie bequem in der Maschine waschen. Die Laufweste wird über den Kopf gezogen und reicht in etwa bis zur Taille. Dort könnt ihr sie mit verstellbaren Gurten verschließen. Geeignet ist sie für Brustumfänge von 72 bis 132 Zentimetern.

Die Weste verfügt über drei integrierte Taschen an der Vorderseite: Einer Schultertasche rechts, einer innenliegenden Schultertasche mit Reißverschluss rechts und einer außenliegenden Reißverschlusstasche auf Brusthöhe, die Platz für Smartphones mit bis zu 6,9 Zoll Bildschirmdiagonale bietet. Die vordere Tasche verfügt außerdem über einen integrierten Ausgang für kabelgebundene Kopfhörer, sodass ihr beim Laufen bequem Musik hören könnt, falls ihr Kopfhörer mit Kabel verwendet.

Reflektierende Elemente für mehr Sicherheit

Auf der Rückseite findet sich eine weitere Tasche, die neben einem Schlüsselclip auch Platz für Wertsachen, Taschentücher oder andere kleinere Gegenstände bietet. Zusätzlich sind an der Vorder- und Rückseite reflektierende Elemente angebracht, die beim Joggen im Dunklen für mehr Sicherheit sorgen sollen.

Die Dynamic Schild Running Vest bekommt ihr aktuell für 25,99 Euro bei Amazon.